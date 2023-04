Pas de nouvelle prise en charge des cancers pendant cinq semaines

Tahiti, le 26 avril 2023 – En raison de la panne d'un des deux appareils de radiothérapie du CHPF, aucun nouveau traitement contre le cancer ne pourra débuter sur le territoire pendant cinq semaines, délai nécessaire pour la réparation de l'appareil. Les patients déjà pris en charge au CHPF pourront quant à eux continuer leur traitement, grâce à un élargissement des horaires du service durant cette période.



Un des deux appareils de radiothérapie utilisé pour le traitement de maladies cancéreuses au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) est tombé en panne en fin de semaine dernière. Dans un communiqué, la présidence indique qu'il ne pourra être réparé avant près de cinq semaines. Ce délai est notamment dû au temps nécessaire pour la réception des pièces utiles à sa réparation, mais aussi à la venue sur le territoire d'un technicien spécialisé et à la mise à jour des paramétrages de l'appareil.



Les patients en cours de traitement en radiothérapie continueront à être accueillis. Pour pallier le manque du second appareil, les horaires du service ont été élargis de 6 à 23 heures. En revanche, aucun nouveau patient ne sera admis au cours de cette période et ne pourra donc être traité sur le territoire. Il sera alors proposé aux malades une évacuation sanitaire, avec l’appui d’une cellule de coordination et d’accompagnement, en partenariat avec la Caisse de prévoyance sociale, l’Institut du cancer de Polynésie française, l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale et les services du haut-commissariat, afin de faciliter les démarches préparatoires pour le patient et son entourage, tout en assurant un soutien psychologique, indique le communiqué.