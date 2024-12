Pas d’exploit pour l’AS Dragon en Coupe de France

Tahiti, le 1er décembre 2024 - Lors du 8e tour de la Coupe de France, les joueurs de l'AS Dragon, très vite menés au score, n'ont pas réussi à trouver de solutions dans un match dominé par les Normands. Avec des conditions de jeu particulières, nos ‘aito ont eu du mal à mettre en place leur stratégie, laissant les joueurs du SU Dives-Cabourg prendre en main une rencontre qui aura été à sens unique. Avec un score de 6 à 1, l'aventure s'arrête, mais les Tahitiens n'ont pas démérité et peuvent être fiers de leur parcours.



Ce déplacement en terre normande pour le 8e tour de la Coupe de France n'avait rien de commun. Un voyage de 17 000 km, un climat froid et humide, une pelouse grasse, plus de mille personnes venues assister au match. Non, vraiment rien qui ne pouvait ressembler à ce que vivent quotidiennement les fiers représentants de notre Fenua. Et tout cela mis bout à bout, plus le très bon niveau d'une équipe de Dives-Cabourg évoluant en National 3 et se classant deuxième de sa poule avant cette rencontre, pouvaient aisément perturber nos ‘aito. Et ce fut le cas dès le début du match, où toute la gestion de ces différents paramètres paralysait les joueurs de Dragon.



Très vite menés 2 à 0 au bout de dix minutes de jeu (buts d’Aurélien Thoris à la 9e et d’Alban Bekombo à la 11e), les hommes du coach Timiona Asen ne trouvaient pas de solutions pour mettre le pied sur le ballon et s'arc-boutaient en défense, tentant de limiter les dégâts. Mais à force de subir, on lâche, et c'est à la 27e minute que survenait le troisième but. Sur son côté, Mahmoud El Wakil faisait un festival dans la défense, qui ne pouvait faire autre chose que commettre une grosse faute dans la surface. Le pénalty était transformé par Bekombo pour son deuxième but.



Il fallait attendre la 28e minute pour la première véritable occasion de Dragon, avec un joli centre, mais malheureusement, le ballon passait devant tous les joueurs sans qu'aucun ne le reprenne. Une minute plus tard, c'est Ro'onui Tinirauarii, l'avant-centre de Dragon, qui voyait son tir passer juste à côté des buts normands. Était-ce le réveil des coéquipiers du capitaine Tamatoa Tetauira ? Malheureusement, dans la foulée, le gardien Steeve Hauariki, qui remplaçait au pied levé l'habituel titulaire du poste, Jonathan Torohia, retenu à Tahiti pour des raisons professionnelles, tentait un dégagement au pied et se blessait sur l'action, laissant le but vide pour Théo Fontaine. 4-0 à la 32e minute, le score s'alourdissait et laissait entrevoir très peu d'espoir pour la suite. À la mi-temps, le capitaine Tamatoa Tetauira déclarait au micro de Polynésie La 1ère : “On a mal commencé le match. On n'est pas en place tactiquement, il faut réagir, on y croit, on va jouer jusqu'à la fin. On ne lâchera rien. Malheureusement, notre gardien s'est blessé et on n'en a qu'un. On va voir comment le coach va gérer ça, mais c'est sûr que ça ne va pas nous aider.”



Un match à sens unique



À la reprise, Steeve Hauariki était toujours présent dans les cages, mais avait beaucoup de difficultés à se déplacer. Même si ses coéquipiers étaient revenus avec d'autres intentions, comme avec ce tir de Ro'onui Tinirauarii, qui se débarrassait de plusieurs défenseurs avant que son ballon ne passe très près des cages, les premières tentatives d'arrêt furent fatales. Le gardien blessé était remplacé à la 60e minute par Jean-Paul Pito, dont le baptême du feu dans les cages fut très rapide, ce dernier encaissait un but à la 67e minute sur une frappe enroulée pleine lucarne d'El Wakil. La messe était dite : 5-0 à vingt minutes de la fin du match. La seule chose qui importait pour les joueurs de Dragon était de montrer qu'ils étaient capables de marquer. Et ce fut le cas à la 84e minute, après avoir encaissé leur sixième but, lorsque Manuarii Hauata crucifiait le gardien de Dives-Cabourg après un superbe travail dans la surface du toujours aussi précieux capitaine Tamatoa Tetauira.



L'honneur était sauf, et ce déplacement en terre normande restera gravé très longtemps dans la mémoire des joueurs et des dirigeants de Dragon. Car, outre le match, c'est l'accueil chaleureux qu'ils ont reçu qui les a marqués. Le foot, quand il est pratiqué dans ces conditions, reste un sport fabuleux.



Tamatoa Tetauira, capitaine de l’AS Dragon : “On n’a pas baissé les bras”

“On savait que ça allait être compliqué car le niveau est plus élevé. C’est comme ça, on a tout donné. On a marqué, c’était important pour nous et pour le club. On n’a pas baissé les bras, je suis très fier des gars.”



Timiona Asen, entraîneur de l’AS Dragon : “On va en sortir grandi”

“On a eu affaire à une très belle équipe. C’est comme, ça c’est le foot, ce n’est qu’un jeu. On a vécu une aventure incroyable. On va en sortir grandi.”



Philippe Clément, entraîneur de Dives-Cabourg : “On arrive à égaler les héros de 99”

“C’est un moment magnifique, on arrive à égaler les héros de 99 (en 1999, les joueurs de Dives-Cabourg avaient rencontré en 32e de finale l’équipe de Ligue 1, Lille, NDLR). Je suis content de mes joueurs, ils ont respecté le plan de jeu et les adversaires. On prendra ce qu’il y a à prendre, on espère continuer l’aventure.”







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 1 Décembre 2024 à 13:39