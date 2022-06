"Partir en livre" sous le signe de l'amitié

TAHITI, le 23 juin 2022 - L’événement Partir en livre est une initiative nationale déclinée en Polynésie depuis 6 ans grâce à Polynélivre. Cette année, la mairie de Papeete apporte son soutien à cette fête de la lecture pour lui donner plus d’envergure.



Lire en short, organisé il y a 6 ans, est devenu Partir en livre. Un événement organisé chaque année en juillet à Tahiti pour sensibiliser, en priorité les plus jeunes, à la lecture. Il est porté par l’association Polynélivre. Cette année, cette association reçoit le soutien de la mairie de Papeete et sa nouvelle Direction de l’éducation et de la culture.



Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture, Partir en livre est une grande fête du livre jeunesse avec, comme objectif, le plaisir de lire en ligne. Elle fédère toutes les initiatives en faveur du livre et de la lecture jeunesse partout en France. En Polynésie, c’est avec cet objectif que les acteurs se mobilisent. Jean-Luc Bodinier, de l’association Tāparau, reconnaît que " ce n’est pas toujours fun de mettre à disposition des livres et d’inviter les lecteurs à s’assoir dans un coin pour le découvrir ". Aussi, de nombreuses activités seront-elles proposées.



Kamishibaï, lectures animées, atelier illustration, spectacle de marionnettes avec la compagnie Monalune. Cette dernière ayant rencontré un grand succès lors de la précédente édition au quartier du Commerce. Il y aura aussi un atelier Slam avec Paul Wamo. " Le slam est encore peu connu en Polynésie, l’idée est de faire découvrir cette pratique ", décrit l’artiste. " C’est de la poésie orale, et nous commencerons donc par un peu d’écriture avant de passer à la mise en voix pour réconcilier les inscrits avec l’écriture, l’expression écrite. " La lecture reste bel et bien indissociable de l’écriture. Plus qu’une fête du livre, c’est donc une fête des mots qui s’annonce et qui a toute sa place au sein de la génération digital et numérique, préférentiellement tournée vers les écrans.



L’amitié retenue pour cette 8e édition



Cette année, Partir en livre est placé sous le signe de l’amitié. Il s’adressera tout particulièrement aux enfants et adolescents entre 6/7 ans et 14/15 ans. L’accent sera mis, par ailleurs, sur l’offre aux personnes porteuses de handicap. L’ensemble du site est accessible aux personnes à mobilité réduite et des activités de lecture en braille ou en langue des signes seront proposées.



Ouvert à tous, l'événement est entièrement gratuit et aura lieu les 7 et 8 juillet dans les jardins de la mairie de Papeete, de 9 heures à 15h30. Il sera aussi fréquenté par les centres de loisirs. Plus de 400 enfants sont attendus.



Pratique



Les 7 et 8 juillet dans les jardins de la mairie de Papeete.

De 9 heures à 15h30, entrée libre.

Pour participer aux ateliers (slam, illustration, kamishibaï…), il est préférable de réserver car les places sont limitées.



Contacts



FB : Polynélivre

FB : Association des auteurs, illustrateurs et compositeurs - Tāparau



Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 23 Juin 2022 à 16:17 | Lu 137 fois