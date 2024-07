Participation de la Vice-Présidente à la 8e Conférence des ministres de la Condition féminine, aux Iles Marshall

Tahiti le 26 juillet 2024. La vice présidente, Chantal Galenon s’est exprimée lors de la 8e Conférence des ministres de la condition féminine du Pacifique, organisé par la Communauté du Pacifique (CPS), à Majuro, aux Iles Marshall.





Cette Conférence a adopté les recommandations présentées suite à la 15e Conférence triennale des femmes du Pacifique, qui a rassemblé 300 participants sur place et 100 en ligne. La Vice-présidente a pu échanger avec ses homologues du Pacifique sur leurs problématiques communes mais aussi spécifiques à chaque île et les avancées respectives.





Les conclusions adoptées se sont concentrées sur trois domaines prioritaires : la santé des femmes et des filles, la justice climatique sensible au genre et la prévention de la violence basée sur le genre (VBG).