Partages culturels au PK 0 de Teahupo’o

Tahiti, le 27 septembre 2024 – Le week-end a commencé au son des ‘ukulele, ce vendredi, à la fin de la route, où des scolaires et des visiteurs ont profité d’animations gratuites pour célébrer la Journée mondiale du tourisme.





En quelle matière est confectionné un more ? Selon la légende, qui a embrassé l’anguille ? Que signifie “Teahupo’o” ? Voici un aperçu du quizz proposé aux élèves et visiteurs qui ont participé aux activités organisées au PK 0, ce vendredi, à l’occasion de la Journée mondiale du tourisme, ouverte en présence des baleines dans le lagon.



Exposition artisanale, orchestre local, initiation au tressage, à la teinture sur pāreu, à la confection de couronnes et à la préparation du poisson cru, l’ambiance était au beau fixe, en toute simplicité. “Tout le monde se mélange : les élèves du primaire, les collégiens, les touristes !”, s’est réjouie Bernadette Taputu-Wasna, présidente du comité du tourisme de Taiarapu-Ouest, à l’initiative de ces rencontres, en partenariat avec Tahiti Tourisme et la commune de Teahupo’o. “Nous sommes heureux d’accueillir cette manifestation chez nous, dans la continuité des Jeux olympiques. C’est une façon de prolonger la fête ! On est content que ça puisse profiter à nos enfants, comme à tous ceux qui viennent nous rendre visite”, nous a confié Roniu Tupana-Poareu, maire déléguée de Teahupo’o, venue avec le flambeau et la mascotte de Paris 2024.





“Je voulais absolument venir ici”

Les ateliers artisanaux ont rencontré un franc succès auprès des enfants, comme des touristes. “Notre hôte nous a dit qu’il y aurait des animations, donc on est venues en profiter”, a expliqué Olivia, accompagnée d’Alessia sur l’initiation au tressage de nī’au. “On vient de France et de Belgique. Nous sommes à Teahupo’o pour deux jours. Je voulais absolument venir ici pour le côté nature et sauvage. Dans le cadre des JO, j’avais vu une émission à la télévision sur cet endroit paradisiaque”, a-t-elle poursuivi, visiblement conquise.



Enthousiasme partagé par Marie Ropati, résidente de Teahupo’o, en charge de l’animation : “J’apprécie de rencontrer des personnes qui sont venues de loin pour visiter notre commune. Et les enfants, c’est notre avenir ! C’est l’occasion de promouvoir notre culture”.



Selon Tahiti Tourisme, des animations sont proposées dans les cinq archipels. À Tahiti,

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 27 Septembre 2024 à 16:27 | Lu 276 fois