Paris et Séoul veulent renforcer leurs liens économiques

Paris, France | AFP | mardi 20/06/2023 - Les présidents français Emmanuel Macron et sud-coréen Yoon Suk-Yeol ont affiché mardi leur volonté d'oeuvrer pour un IndoPacifique "libre et ouvert" et de renforcer la coopération économique entre leurs deux pays de "manière tangible".



"Nous avons la même ambition d’un IndoPacifique libre et ouvert", s'est félicité Emmanuel Macron, en accueillant son hôte à l'Elysée pour un déjeuner de travail, en référence à la montée en puissance de la Chine, la rivalité sino-américaine et la volonté des pays de la région de préserver un espace de stabilité et de libre-circulation.



La France revendique elle-même un rôle stratégique dans cette région où elle est présente militairement à travers plusieurs territoires comme la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.



"La Corée du Sud contribuera à l'établissement d’une région IndoPacifique libre, pacifique et prospère", a renchéri le président Yoon, qui effectuait sa première visite en France depuis son élection en mars 2022.



Les deux présidents ont également réaffirmé leur soutien réciproque dans plusieurs crises régionales, de l'offensive russe en Ukraine au programme nucléaire de la Corée du Nord.



Le président français, qui recevra les patrons de huit grands groupes sud-coréens mercredi à l'Elysée, a cité l'énergie, le nucléaire civil, les batteries, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, l'espace, la défense et l'aéronautique comme domaines possibles de coopération.



"Dans un domaine ou les incertitudes s'accroissent et face à la complexité des crises mondiales, nos deux pays devraient étendre leur coopération dans le domaine des industries de pointe et des futures industries stratégiques", a abondé Yoon Suk-Keol.



La France voit notamment des opportunités de coopération dans le nucléaire civil dont Séoul veut augmenter la part dans son mix énergétique.



Le chef de l'Etat recevra les dirigeants des groupes SK Holdings, Hyosung, Hanjin KAL et Korean Air, Hyundai Motor, Hanhwa, LG et Samsung Electronics.



Il aura plus particulièrement des bilatérales avec Chey Tae-won, président de SK Holdings, sur les semiconducteurs, et Lee Jae-yong, président de Samsung Electronics, également sur les semiconducteurs mais aussi les puces, les batteries et l'énergie photovoltaïque.



La France a un ambitieux programme de "gigafactories" (usines de très grande taille) dans les batteries pour voitures électriques dans le nord du pays, notamment autour de Dunkerque.



Une antenne du Centre Pompidou, célèbre musée d'art contemporain à Paris, va par ailleurs être ouverte en 2025 à Séoul, en partenariat avec le groupe Hanwha. Les groupes de musique K-pop sud-coréens rencontrent de leur côté un énorme succès auprès de la jeunesse en France.

le Mercredi 21 Juin 2023 à 06:25 | Lu 68 fois