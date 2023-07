Parcoursup: plus de 84.000 candidats toujours en attente

Paris, France | AFP | vendredi 06/07/2023 - Quelques heures avant la fin de la phase principale de Parcoursup, qui s'achève à minuit, plus de 84.000 candidats sont en attente vendredi d'une proposition d'affectation dans l'enseignement supérieur pour la rentrée prochaine.



Selon le dernier décompte du ministère de l'Enseignement supérieur, qui date de jeudi, 84.811 candidats n'avaient pas d'offre d'affectation, sur un total de 917.000: 42.146 lycéens, 25.471 candidats en demande de réorientation et 17.194 scolarisés à l'étranger.



Les chiffres définitifs seront communiqués ultérieurement par le ministère de l'Enseignement supérieur.



L'an dernier, à ce moment du calendrier Parcoursup, ils étaient 94.187 candidats en attente de proposition, sur un total de 936.000.



La phase principale d'admission sur cette plateforme d'accès aux études supérieures s'achève vendredi à minuit. Une phase d'admission complémentaire avait ouvert au 15 juin et s'achèvera mi-septembre: elle est ouverte aux candidats sans proposition d’admission en phase principale, à ceux inscrits sur Parcoursup mais qui n'avaient pas confirmé de vœux au début de la procédure, ainsi qu'à ceux qui ne s'étaient pas inscrits sur la plateforme.



Ces candidats peuvent émettre jusqu'à 10 voeux, mais à la différence de la phase principale, ils doivent à présent classer leurs souhaits par ordre de préférence.



Cette phase complémentaire avait permis de proposer une formation à 74.000 candidats en 2022, selon le ministère.



Depuis le 1er juillet, les candidats peuvent également solliciter la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) de leur académie, pour les aider à trouver une formation "au plus près de leur projet".



Face aux critiques que Parcoursup continue de susciter, les ministères de l'Education et de l'Enseignement supérieur tâchent d'améliorer sa transparence. Cette année par exemple, toutes les formations devaient préciser leurs "critères d'analyse des candidatures". Ils ont aussi raccourci la période de réponse des candidats, à 37 jours --jusqu'au 7 juillet--, contre 108 jours en 2018, afin de "réduire la période de stress".



L'an dernier, fin septembre, il restait 160 bacheliers sans affectation, sur un total de 936.000 candidats, selon le ministère, qui ne précise pas le nombre de jeunes qui ont quitté la plateforme, soit pour travailler directement soit pour aller dans une formation hors Parcoursup.

