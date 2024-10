Parau Ti’amā, pour que vivent les langues !

Tahiti, le 8 octobre 2024 - Le festival Parau Ti’amā revient pour une deuxième édition à la Maison de la culture. Il ouvrira ses portes demain pour quatre jours. Au programme : percussion, tressage, tīfaifai, fabrication de monoi ou encore lecture. Les ateliers sont animés dans la langue de l’intervenant.



Parau Ti’amā, qui signifie “parole libératrice”, est un événement qui a pour objectif “de promouvoir et valoriser les langues autochtones encore existantes et parlées en Polynésie française”, expliquent les organisateurs. Il est une immersion dans les langues du Fenua : le reo tahiti, le èo enata, le reko paumotu, le reo mangareva ou encore les langues des îles Australes. “Il invite à écouter, à apprendre, à interroger les langues de ce pays, à s’inspirer de leur souffle, de leur singularité, de leur unicité, de leur identité.”



Une première édition avait eu lieu sur trois jours du 1er au 3 septembre 2023. Le thème retenu était pehepehe no tō’u fenua ou l’ode à mon pays, cette année ce sont les tupuna (ancêtres) qui sont à l’honneur et le festival durera un jour de plus du 10 au 13 octobre à la Maison de la culture. Il est entièrement gratuit.



Ateliers et conférences



Le programme est riche. Il y aura de nombreux ateliers animés dans la langue des intervenants : percussion, tressage de palmes, lectures, chants et jeux interactifs, sculpture sur bois, fabrication de monoi, confection de tapa... Il y aura également des conférences. Par exemple, Pierrot Faraire parlera de son île, Rapa, le vendredi à partir de 14h30.



L’événement est à destination du grand public mais aussi des scolaires. Les deux premiers jours ont été pensés pour s’adapter aux établissements scolaires de primaire, collège et lycée.



Comme lors de la première édition, la Maison de la culture organise un concours d’écriture et de déclamation intitulé ‘Ārere. Ce concours était ouvert aux textes écrits dans une des langues autochtones de la Polynésie française. Les meilleurs écrits et déclamations seront récompensés pendant le festival. En 2023, 29 textes avaient été sélectionnés en langue rimatara, rurutu, raivavae, paumotu ou encore rapa et reo tahiti témoignant de la diversité et de la vitalité des langues.