Paralympiques: le para-cyclisme moissonne, Timothée Adolphe encore en argent

Paris, France | AFP | jeudi 05/09/2024 - Les Français du para-cyclisme ont poursuivi jeudi leur moisson de médaille, celles en or pour Florian Jouanny et Mathieu Bosredon, des Jeux paralympiques de Paris où Timothée Adolphe a remporté l'argent sur 100 m dans la catégorie T11, portant le nombre de médailles française à 61, mieux qu'à Tokyo.



Quatre jours après la fin de la piste, et au lendemain d'une razzia de médailles, les para-cyclistes se sont lancés pour les épreuves sur route à Clichy-sous-Bois retardées pour cause de pluie diluvienne.



Florian Jouanny, en or à Tokyo et qui a obtenu le bronze en contre-la-montre individuel H2 la veille, a conservé son titre olympique lors de la course H1-2, pour les sportifs atteints des membres inférieurs et qui utilisent un handbike, un vélo propulsé à l'aide des bras plutôt que des jambes.



L'Australienne Lauren Parker y a glané sa troisième médaille personnelle sur ces Jeux, après l'or en para-triathlon et l'argent en contre-la-montre individuel en para-cyclisme.



La razzia de médailles françaises s'est poursuivie avec les médailles d'or et d'argent de Mathieu Bosredon et Johan Quaile en course H3, destinée aux cyclistes paraplégiques.



Une double médaille précédée par l'argent obtenu par Loïc Vergnaud.



- Déception pour Timothée Adolphe -

Le sprinteur français Timothée Adolphe a connu une nouvelle déception en prenant la médaille d'argent du 100 m dans la catégorie T11, où concourent des athlètes déficients visuels, derrière le Grec Athanasios Ghavelas et le Chinois Di DongDong.



"C'est frustrant" même si "ça reste une belle médaille", a-t-il réagi.



Dimanche, il s'était classé deuxième sur le 400 m dans la même catégorie, déjà une déception pour lui.



La porte-drapeau française de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques Nantenin Keita s'est quant à elle qualifiée pour la finale de sa distance fétiche du 400 m dans la catégorie T13, en prenant la troisième place de sa série, avec 57 sec 67, à plus d'une seconde de la troisième marque.



"J'ai fait un bon 250-300 mètres. Les 100 derniers mètres ont été très, très durs. Pour ce soir, l'objectif est rempli", a-t-elle commenté.



- Première journée de para-judo -

Les para-judokas ont fait leur entrée sur le tatami avec les premières épreuves femmes et hommes J2, dans lesquelles s'affrontent des judokas malvoyants, contrairement aux épreuves J1 destinées aux non voyants.



La Française Sandrine Martinet, médaillée d'or à Rio et d'argent à Tokyo a obtenu la médaille d’argent en - 48kg, battue par la N.1 mondiale, la Kazakhe Akmaral Nauatbek.



En revanche, Anatole Rubin a été éliminé dès son premier combat dans la catégorie des –60 kg par l'Espagnol Luis Daniel Gavilan Lorenzo.



- Trois médailles en para-natation -

L'équipe de France de para-natation a récolté trois nouvelles médailles à la Défense Arena, portée par un public déchainé.



Laurent Chardard a décroché le bronze sur 100 m nage libre en catégorie S6, réservée aux sportifs atteints d'un handicap physique, permettant à la France de dépasser le nombre de médailles des Jeux paralympiques de Tokyo en 2021.



Ce Réunionnais amputé du bras et de la jambe droite à la suite d'une attaque de requin est arrivé premier de sa série jeudi matin, après avoir remporté le bronze mardi sur le 50 m papillon, sa première médaille paralympique.



Ensuite, Ugo Didier et Hector Denayer ont glané de nouvelles médailles en terminant respectivement deuxième et troisième du 200 m quatre nages en catégorie SM9.



Ugo Didier a déjà décroché une fois l'or et une fois l'argent lors de ces Jeux.



- Cécifoot: France-Argentine en finale -

L'équipe de France de cécifoot s'est qualifiée pour la finale des Jeux paralympiques en battant la Colombie 1-0 au stade de la Tour Eiffel.



Pour la première fois depuis 2012, les Bleus retrouvent la finale du tournoi paralympique grâce à un but de leur meilleur joueur, Frédéric Villeroux.



Dans l'autre demi-finale, l'Argentine s'est imposée face au Brésil aux tirs au but, privant les Brésiliens de médaille d'or pour la première fois de leur histoire depuis Athènes en 2004, l'année où le cécifoot est entrée au programme paralympique.



La finale entre les deux nations rivales, samedi à 20h00, sera la réédition de celle du Mondial-2022 au Qatar, remportée par l'Albiceleste.