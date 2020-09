Papouasie: le nouveau président de Bougainville veut avancer vers l'indépendance

Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée | AFP | mercredi 23/09/2020 - L'ex-chef rebelle Ishmael Toroama, élu mercredi président de Bougainville, a promis de faire avancer rapidement son île de l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée vers l'indépendance, qui avait été plébiscitée fin 2019 lors d'un référendum.



M. Toroama était un des chefs de l'Armée révolutionnaire de Bougainville, qui livra une guerre sanglante au pouvoir papouasien dans les années 1980 et 1990.



Il a été élu face à Simon Dumarinu, un ancien ministre papouasien, au terme d'un processus électoral complexe qui a duré six semaines, selon la radio néozélandaise RNZ.



Il s'agit de la première élection dans la région autonome depuis le référendum, au cours duquel 98% des électeurs de l'île du Pacifique s'étaient prononcés en faveur de l'indépendance.



"Le projet d'indépendance était déjà dans l'Accord de paix de Bougainville, il n'y a pas d'autre issue", a déclaré à l'AFP M. Toroama, en référence à l'accord de 2001 qui avait fixé une feuille de route impliquant notamment la création d'un gouvernement autonome, ou encore un référendum avant 2020. "Ce n'est pas que je vais précipiter l'indépendance, mais je vais immédiatement voir les pouvoirs que nous pouvons obtenir du gouvernement national."



La guerre, qui avait mis aux prises les rebelles, les forces de sécurité papouasiennes et des mercenaires étrangers, a fait 20.000 morts avant le cessez-le-feu de 1998, et fut à ce titre la plus sanglante dans le Pacifique depuis 1945.



Le conflit était né des protestations des habitants contre les dégâts environnementaux causés par la gigantesque mine de cuivre de Panguna - appartenant en partie au gouvernement papouasien - et le peu de retombées financières pour la population de son exploitation.



Panguna, qui fut un temps la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde, représenta à elle seule jusqu'à 40% des exportations papouasiennes. Elle est fermée depuis 1989.



La société Bougainville Copper Limited estime qu'elle renferme toujours plus de cinq millions de tonnes de cuivre et de gigantesques réserves d'or.



L'île, qui doit son nom à celui du navigateur français Louis-Antoine de Bougainville (1729-1811) qui l'explora en 1768, est parmi les plus pauvres de l'hémisphère Sud. Elle a grand besoin d'investissements pour construire des infrastructures, ce qui peut notamment attiser les appétits d'un acteur comme la Chine, selon certains experts.