Papeete international Seven : la fête du rugby à 7 à Tahiti

Tahiti, le 3 octobre 2024 - Fort du succès de sa quatrième édition en 2022, le Papeete international Seven s’est appuyé sur cette réussite pour enrichir le tournoi 2024. De nouvelles équipes internationales arrivent au Fenua pour que cet événement soit inoubliable. Mais pour recevoir tout ce beau monde une organisation sans faille est mise en place. Le chef de file de cet énorme projet n’est autre que Herenui Peretti, le président du club de rugby de Papeete, l’organe moteur de ce tournoi international.



Herenui, comment se passe l’organisation d’un événement aussi important ?

“C’est beaucoup, beaucoup de travail. Heureusement nous sommes nombreux à nous investir pour que ce tournoi soit une réussite. Je tiens surtout à remercier tous les bénévoles présents, qui ouvrent tous les jours depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ainsi que nos partenaires institutionnels et privés sans qui nous ne pourrions avoir l’honneur et le plaisir d’accueillir toutes ces équipes.”

Combien d’équipes se sont inscrites cette année ?

“Nous avons dix équipes masculines et trois féminines. Chez les hommes, quatre équipes internationales : il y a les 7 Fantastics (France), les Tupapa Panthers (îles Cook), les Eagles Rock (USA) et les Au To 7s NZ (Nouvelle Zélande) et six font parties du territoire (Papeete, Paea, Punaauia, Faa’a, une entente Huaine 7s/Raiatea et une entente Pirae/Arue). Chez les filles c’est les Australiennes des Pacific Nomads et les Françaises des 7 Fantastics qui représenteront l’international et une sélection polynésienne. Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir les M17 du club calédonien de Paita. Nous allons essayer de mobiliser quelques sections M17 des clubs de l’île pour pouvoir leur organiser un tournoi à l’intérieur du Papeete Seven.”



Le coup d’envoi du tournoi c’est vendredi 11 octobre, mais les festivités débutent dès le début de la semaine, lundi 7 octobre.

“Oui, les équipes venant de l’extérieur arrivent ce week-end et nous leur avons prévu une semaine riche en émotions ! Dès lundi, une sortie bateau dans le lagon de Moorea pour apprécier toute la faune et la flore sous-marine de notre bel océan. Mardi nous allons leur faire découvrir nos sports traditionnels. Mercredi : tour de l’île en bus pour leur en mettre plein les yeux avec toutes les beautés que regorge notre Tahiti. Jeudi, ils seront off, sinon ils n’auront plus rien dans le moteur pour le tournoi [rires]. Seuls les 7 Fantastics interviendront dans une association ou une école pour faire découvrir le rugby. Mais je suis sûr qu’ils seront rapidement rejoints par des joueurs des autres équipes. Et vendredi : début des matchs.”



Les deux jours du tournoi, vendredi 11 et samedi 12, seront deux jours de fête, à l’image des nombreux tournois qui se déroulent dans le monde entier.

“Bien sûr, c’est ça l’esprit Seven ! La fête a été folle en 2022 et elle le sera encore plus cette année ! Surtout que nous bénéficions de la plus belle enceinte de l’île pour cette édition : le stade Pater qui sera animé tout le week-end avec des stands pour les petit et grands, des buvettes, de la musique, beaucoup de spectateurs. Je suis sûr qu’ils viendront en nombre pour profiter du spectacle qui sera intense vu le niveau des équipes présentes !”

Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 3 Octobre 2024 à 18:00 | Lu 158 fois