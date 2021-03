Papeete/Paris : Air France passe à deux vols par semaine à partir du 28 mars

Tahiti, le 2 mars 2021 - Air France annonce un ajustement de son programme de vols sur la ligne Papeete/Paris. A partir du 28 mars et jusqu’au 1er mai, la compagnie aérienne passe à deux rotations par semaine.



Air France annonce une adaptation de son programme de vols à partir du 28 mars, avec deux rotations par semaine entre Papeete et Paris, contre une actuellement. Les restrictions d’entrée imposées sur le territoire américain, contraignent la compagnie à maintenir son transit via Vancouver au Canada.



Programme de vols du 28 mars au 1er mai :



Papeete/ Paris (via Vancouver) - Vol AF075 Départ à 20h30

Les dimanches 28 mars, 4 avril, 11 avril, 18 avril, 25 avril

Les mercredis 31 mars, 7 avril, 14 avril, 21 avril, 28 avril



Paris/Papeete (via Vancouver) - Vol AF074 Départ à 10h10

Les mardis 30 mars, 6 avril, 13 avril, 20 avril, 27 avril

Les samedis 3 avril, 10 avril, 17 avril, 24 avril, 1er mai