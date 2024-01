Paofai, le parc poubelle

Tahiti, le 16 janvier 2024 - L'association Mama Natura a donné rendez-vous à ses infatigables bénévoles ce mardi matin, au parc Paofai, pour une nouvelle opération de ramassage des déchets. L'occasion pour cette dernière de dénoncer la recrudescence de l'incivisme et attirer l'attention des pouvoirs publics sur cette problématique.



Fréquenté quotidiennement par des milliers de personnes, le parc Paofai accuse en silence l'incivisme de ses usagers. En effet, sur sa plage, ou plus particulièrement dans ses enrochements, le spectacle désolant d'une nuée de déchets en tout genre attendait les bénévoles de l'association Mama Natura, venus en nombre ce mardi pour une opération coup de poing de ramassage des déchets. Canettes de bière, bouteilles en plastique, batteries de voiture, vêtements, boîtes de conserve… une situation qui ne peut plus durer pour l'association : “La première fois que nous sommes venus ici, nous avions ramassé quasiment une tonne de déchets, et aujourd'hui encore, nous allons très certainement récolter quelques centaines de kilos”, témoigne Adeline Yvon, présidente de l'association Mama Natura, qui peut heureusement compter sur ses fidèles bénévoles. “Nous avons la chance de compter dans nos rangs une trentaine de bénévoles actifs, venant de tous les horizons, toutes les classes, popa'a ou mā'ohi, et qui viennent à chaque fois avec le sourire alors que la tâche n'est pas simple. C'est aussi ça la force de notre association, la cohésion sociale. Peu importe d'où l'on vient, il n'y a qu'une seule planète à défendre.”



Et du courage, il en faut dans ce genre d'opération. Une qualité qui n'a pas manqué du côté des bénévoles ce mardi matin : “Ce n'est pas évident. Ici, les déchets ne se voient pas. Il faut aller les chercher entre les rochers. Et nous avons beau être équipés, cela reste compliqué car on glisse, on se fait un peu mal, on croise des rats aussi… il faut avoir le cœur bien accroché par moments”, confie l’une des bénévoles de l'association, dont le sac s'est rempli en seulement quelques minutes : “C'est impressionnant de se rendre compte de la quantité de déchets qu'il y a ici. Les gens passent devant tous les jours et ne se doutent de rien.” En attendant, les bénévoles s'évertuent à faire le tri, dans l'optique de revaloriser ce qui peut l'être : “Nous récupérons les canettes pour le père Christophe, les savates si elles sont réutilisables, et certains vêtements lorsqu'ils sont en bon état.”



Les autorités doivent se réveiller



En revanche, pour l'association, les autorités compétentes doivent se réveiller : “Il y a des vigiles dans ce parc, peut-être qu'ils devraient intervenir davantage auprès des gens, et pourquoi pas être capables de verbaliser en cas d'infraction. Peut-être qu'il faudrait aussi, si possible, mettre des panneaux de signalisation pour dissuader les gens de commettre ces incivilités. Une chose est sûre, il y a des choses à faire”, assure la présidente de l'association Mama Natura, qui regrette le manque d'implication des personnalités politiques sur le sujet pour le moment : “C'est un nouveau gouvernement donc il faut leur laisser du temps, c'est vrai. Mais en même temps, pour le moment, sur la question de l'environnement, ça ne se bouge pas trop et c'est dommage. Sur le terrain, il y a des forces vives qui attendent d'être entendues afin de participer à ce combat qui est celui de tous.”