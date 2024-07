Panne informatique: près de 40 vols de Transavia France annulés

Paris, France | AFP | vendredi 19/07/2024 - Transavia France a été contrainte d'annuler près de 40 vols vendredi en raison de la panne informatique mondiale, a annoncé la compagnie à bas coûts du groupe Air France-KLM.



"Transavia France confirme qu'en raison d'une panne informatique mondiale affectant notamment plusieurs compagnies aériennes et aéroports dans le monde, ses opérations sont perturbées. Des retards et annulations sont à prévoir", a précisé l'entreprise sur son site internet, en détaillant 38 liaisons annulées.



Ces suppressions de vols interviennent en pleine période estivale, quand les Boeing 737 et Airbus A320 de la compagnie sont pleins. Sur la base de quelque 180 places par appareil, plus de 7.000 personnes pourraient être affectées par les conséquences de la panne, liée à une mise à jour défectueuse d'une solution informatique du groupe américain de cybersécurité CrowdStrike.



"Les passagers concernés pourront bénéficier d'un remboursement ou d'un report de vol", a promis Transavia France, en demandant "aux clients concernés par une annulation de ne pas se rendre à l'aéroport. Le service client les contactera une fois l'incident résolu".



De même source, "les vols déjà en cours ne sont pas affectés" et "la sécurité des vols n'est pas remise en cause".



En raison de la panne, "il n'est pas possible (...) de réserver un vol, de se connecter à Mon Transavia et de s'enregistrer", selon la compagnie, dont les responsables se sont dits "désolés pour la gêne occasionnée".