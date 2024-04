Paea Manu Ura enchaîne les succès

Tahiti, le 29 avril 2024 - La série victorieuse de Paea Manu Ura commencée en Coupe de Tahiti en ouverture de la saison 2024 s’est poursuivie samedi soir à Fautaua avec un nouveau succès (12-6) face à Papeete dans le cadre de la deuxième journée du championnat à 15. Punaauia a nettement battu Pirae (39-14) le jeudi précédent à Fautaua, Faa’a s’imposant (32-3) sans surprise samedi matin sur le terrain de Moorea.



Cinq matchs, cinq victoires entre la Coupe de Tahiti et le championnat à 15, Manu Ura Paea est devenu l’équipe à battre du rugby local. Tous les succès ne furent pas acquis dans la facilité mais les violets ont constamment montré de la résilience pour finir par s’imposer. Ils sont à ce jour nets leaders du championnat et quasiment déjà qualifiés pour les demi-finales dans la mesure où les quatre premiers de la phase de classement, qui se jouera sur cinq journées, rentreront dans le dernier carré.



Mais si Manu Ura Paea a entretenu sa dynamique victorieuse samedi soir, ce ne fut qu’au terme d’un match indécis face à une équipe de Papeete qui a globalement fait jeu égal. Les blancs ont livré un début de match conquérant et mis Paea Manu Ura sous pression. Mais, comme souvent cette saison, les violets sont progressivement montés en régime et ont ouvert le score (3-0) par une pénalité de Taumihau Charles à la 8e minute. Les débats étaient équilibrés territorialement bien que Paea Manu Ura soit nettement dominé en mêlée fermée en début de match. Et c’est d’ailleurs sur l’une d’entre elles que Papeete devait bénéficier d’une pénalité qui permit, grâce à une transformation de Nicolas Ebb, à Papeete de revenir à 3-3. La partie fut intense et très solide des deux côtés, ne laissant la place qu’à peu d’espaces. Et c’est sur une nouvelle pénalité de Taumihau Charles à la 18e minute que Paea Manu Ura reprit l’avantage (6-3). Les violets se donnèrent encore un peu plus d’air au score (9-3) lorsque leur botteur passa une pénalité à la 25e minute sanctionnant une faute de Tehau Rauri, par ailleurs sanctionnée d’un carton jaune. Mais même à 14, Papeete n’a rien lâché d’autant que les deux équipes privilégiaient le jeu dans le petit périmètre. Le suspense restait entier au repos, Nicolas Ebb ayant passé une pénalité à la 40e minute pour ramener le score à 9-6.



Changement de scénario à la reprise : Manu Ura prit alors franchement le jeu à son compte. Et pendant un bon quart d’heure, Papeete devait subir dans sa moitié de terrain d’autant que Manu Ura était requinqué en mêlée fermée. Et celles-ci étaient de plus en plus nombreuses, conséquence de ballons lâchés en route ou de couloir de touche pas respectés, selon l’arbitre Jules Ng Pao. Le rythme de la partie est alors devenu saccadé.

Punaauia et Faa’a se relancent



Papeete a fait le dos rond sans encaisser de points et bien que se retrouvant de nouveau à 14 à l’heure de jeu suite au carton jaune reçu par Tony Callejon, les blancs ont rééquilibré les débats. Mais on ne parvenait pas à franchir la ligne d’avantage de part et d’autre et c’est encore une pénalité qui va agrémenter le score (12-6) : celle réussie par Taumihau Charles à la 77e minute. Paea Manu Ura signe donc, à l’issue de ce match, un nouveau succès mais il est des défaites encourageantes et celle de Papeete, samedi soir, est à inscrire dans cet esprit. Les deux équipes sont très proches l’une de l’autre au classement et ça promet pour la suite du championnat, surtout que Punaauia et Faa’a, tous deux battus auparavant par Manu Ura, se sont bien relancés. Punaauia a nettement battu (39-14) Pirae jeudi dernier bien que dominé devant en début de match. Pirae a toutefois commis beaucoup de fautes techniques ce qui a limité son rendement. Punaauia a modifié son schéma tactique en cours de match avec un effet bénéfique pour mener 20-7 à la mi-temps et s’imposer largement au final.



Faa’a l’a également emporté nettement (32-3) à Moorea, l’équipe de l’Île Sœur ayant livré une bonne première mi-temps avant de s’éteindre physiquement par la suite, ce qui est récurrent. Pirae et Moorea sont dans une situation difficile dans l’optique de terminer dans le quatuor de tête de la phase régulière. Les deux équipes seront opposées samedi à Moorea dans le cadre de la troisième journée du championnat, le vainqueur pouvant se replacer dans la course aux demi-finales.



Nouveau choc jeudi à Fautaua entre Faa’a et Papeete, deux équipes qui peuvent nourrir des ambitions pour le titre. Manu Ura Paea et Punaauia seront au repos cette semaine, leur face-à-face ayant eu lieu le 20 avril s’est conclu par un succès (15-0) des violets.



Patrice Bastian





Résultat

Jeudi

À Fautaua : Punaauia-Pirae 39-14

Samedi

À Moorea : Moorea-Faa’a 3-32

À Fautaua : Papeete-Paea Manu Ura 6-12



Classement

# Club Pts MJ GA

1 Paea Manu Ura 12 3 28

2 Papeete 5 2 10

3 Faa’a 5 2 22

4 Punaauia 5 2 10

5 Pirae 2 2 -41

6 Moorea 1 1 -29



Prochaine journée (3e)

Manu Ura Paea-Punaauia 15-0 joué le 20 avril

Jeudi 2 mai : Faa’a-Papeete, Stade de Fautaua à 19 heures

Samedi 4 mai : Moorea-Pirae, à Moorea 9 heures

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 28 Avril 2024 à 12:08