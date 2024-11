Padel - Inauguration et tournoi à l’AS Phénix

Tahiti, le 4 novembre 2024 - À l’origine en 2022 de la pratique du padel à Tahiti, l’AS Phénix continue d’étoffer ses installations pour accueillir un volume de pratiquants sans cesse grandissant. Le club de Punaauia va inaugurer quatre nouvelles pistes le 9 novembre et organiser le tournoi U Padel Cup 2024 du 18 au 24 novembre.



Né dans les années 1960 au Mexique, le padel, un sport de raquette apparenté au tennis, a très longtemps connu une pratique intimiste hors de l’Amérique du Sud. Il s’est toutefois implanté doucement sur d’autres continents et connaît une évolution spectaculaire depuis quelques années. Le phénomène a touché Tahiti en 2022 par le biais de l’AS Phénix et de son président Alain Siu, qui s’est alors montré particulièrement visionnaire à une époque où le padel était inexistant dans le paysage sportif du Fenua. Le succès est depuis fulgurant, ce qui a contraint l’AS Phénix à aménager ponctuellement de nouvelles pistes (appellation des terrains de padel).



Le club de Punaauia compte aujourd’hui 700 pratiquants et ses pistes sont continuellement occupées tout au long de la semaine dès les premières heures du jour jusqu’en soirée. L’AS Phénix a démarré avec deux pistes et en compte à ce jour cinq en extérieur, mais va prochainement disposer de neuf surfaces de jeu, quatre pistes indoor devant être inaugurées le 9 novembre, date anniversaire de l’AS Phénix créée le 9 novembre 1977.



1 000 adhérents en prévision à Phénix à la fin de l’année



Le succès du padel s’explique en partie par son accessibilité ouverte à tous sans distinction d’âge et de qualités physiques, ce que confirme Alain Siu : “On développe nos structures de padel pour répondre à une demande toujours plus importante. En lançant le padel à Phénix en 2022, je pressentais que c’était une bonne initiative, mais je ne m’attendais pas à un tel succès. On va ouvrir quatre nouvelles pistes et on innove en les installant en indoor. En faisant cela, on a d’abord pensé aux pratiquants d’un certain âge qui supportent moins le soleil et ils sont nombreux, les quinquagénaires et plus, à jouer au padel. Et puis les jours de pluie, les intéressés auront toujours la possibilité de pratiquer. Nous allons prochainement inaugurer ces nouveaux courts et pour bien marquer le coup, nous organisons le tournoi U grâce au soutien de nos sponsors. Et ce tournoi sera aussi innovant car les équipes seront tirées au sort et réuniront un joueur expérimenté avec un partenaire pratiquant occasionnel. Le but est d’équilibrer les chances de chacun et surtout de rendre le tournoi fun, l’une des principales caractéristiques du padel.”



Avec l’ouverture des nouvelles pistes, couvertes de surcroît, le président de l’AS Phénix table sur 1 000 adhérents d’ici fin décembre, un chiffre qui ferait le bonheur de bien des fédérations sportives locales.

300 participants attendus au tournoi U



L’évolution du padel à Tahiti devrait se poursuivre de manière exponentielle car d’autres clubs se sont récemment dotés de surfaces adaptées. Mais le cœur de la discipline au Fenua reste bien attaché au site de l’AS Phénix. Le tournoi U Padel Cup 2024, qui se déroulera du 18 au 24 novembre sur les hauteurs de Punaauia, en fera la démonstration, 300 pratiquants étant attendus pour l’occasion et la participation aurait pu être plus importante mais l’AS Phénix a fixé le nombre de participants maximum à 300, soit 200 hommes et 100 femmes. Le tournoi U va servir de test en termes d’organisation car le padel est en passe de prendre une dimension internationale à Tahiti. L’AS Phénix va en effet organiser la Coupe du Pacifique en avril 2025. À plus long terme, il est envisagé que la discipline soit intégrée au programme des Jeux olympiques de 2032 à Brisbane. Au vu de l’évolution exceptionnelle de sa pratique à travers le monde, le padel est sans nul doute appelé à devenir un sport olympique et Tahiti s’inscrit bien dans sa formidable dynamique.



Patrice Bastian



Les principales modalités du tournoi

- Toutes les infos sont sur

- 1er tournoi Random Team du 18 au 24 novembre

- Début des inscriptions le 9 novembre. Un lien sera fourni aux abonnés Padel via Ballejaune et sur les groupes Messenger Padel

- Frais d’inscription : 2 000 francs/personne (payable d’avance au secrétariat)

- Tirage au sort pour composer la paire femme et homme selon le ranking publié le 1er novembre

- Tournoi non homologué pour le ranking Page Phénix

