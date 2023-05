Pacifik’O 2e édition, festival de bonnes vibes

Tahiti, le 8 mai 2023 - Plus de 3000 personnes ont participé, samedi soir, à la "Pacifik’O édition 2", le premier festival de musique d'Outre-Mer à Tahiti. Cet événement, organisé par Pacific M, s’est tenu au Parc Variai de Punaauia. Dès 15h30, le public a commencé à se réunir pour assister à un programme musical assez exceptionnel qui s’est déployé sur deux scènes avec pas moins de 14 artistes annoncés. Deux scènes pour deux ambiances différentes avec pour la première le rap et le soundsystem à l’honneur avec les artistes Jimbo & Teriitua, Mesik, Aremistic et Only C. Et sur le "main stage", place à une ambiance plus locale avec Biggie & friends, Rehe Sound, Sissasue Okota'i et l’incroyable Nohorai Temaiana pour finir avec Taïro, auteur compositeur interprète français d'origine franco-marocaine, le pro de la reggae dancehall. Autant dire qu’avec un tel plateau d’artistes, le public s’est régalé et a passé une soirée mémorable et ce malgré la pluie qui n’a pas trop interféré, fort heureusement. On pourra féliciter nos artistes locaux qui, à eux seuls, font bouger Tahiti !