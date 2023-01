Pacifiction rafle trois prix aux Lumières

Tahiti, le 17 janvier 2023 – Le film Pacifiction, tourment sur les îles d'Albert Serra a remporté lundi à Paris trois Lumières, prix cinématographiques décernés par la presse internationale, équivalents des Golden Globes américains. Le film s'est distingué en remportant le prix de la meilleure mise en scène, meilleure image et meilleur acteur pour Benoît Magimel, rôle principal.



La cérémonie qui s'est déroulée à l'académie des Lumières est l'équivalent des Golden Globes aux États-Unis. Les Lumières sont décernées par la presse internationale et lancent la saison des prix du cinéma. Elles donnent ainsi la tendance des films français les plus remarqués et bien souvent, ceux qui ont de grandes chances d'obtenir un César dont la cérémonie se tiendra le 24 février prochain.