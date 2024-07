Outre-mer: percée du RN à la Réunion, à Mayotte et en Guadeloupe, la gauche résiste en Martinique et Guyane

Paris, France | AFP | dimanche 30/06/2024 - Percée du Rassemblement national (RN) à la Réunion, dans une moindre mesure à Mayotte et en Guadeloupe, la gauche en tête en Martinique et en Guyane, bond de la participation en Nouvelle-Calédonie, revers des indépendantistes en Polynésie: ce qu'il faut savoir des résultats du premier tour outre-mer.



La Réunion

Le Rassemblement national (RN) a réussi une progression historique dans l'île de l'océan Indien en qualifiant ses candidats, pour la plupart peu connus, pour le second tour dans les sept circonscriptions.



Dans la 3e, Joseph Rivière (RN) arrive même en tête avec 30,10% des suffrages devant le candidat du Nouveau Front populaire Alexis Chaussalet (24,7%) et la députée Liot sortante Nathalie Bassire (23,2%).



Dans les six autres circonscriptions, les députés sortants, tous de gauche, arrivent en première position.



Lors des européennes du 9 juin, la liste RN emmenée par Jordan Bardella était arrivée en tête dans 21 des 24 communes de la Réunion.



Guadeloupe

Les députés sortants sont arrivés en tête dans les quatre circonscriptions, mais l'extrême droite fait une percée avec deux candidats qualifiés pour le second tour.



Loin derrière les deux sortants du Nouveau Front populaire Christian Baptiste (41,33%) et de Liot Max Mathiasin (36,21%), Laurent Petit et Rody Tolassy (RN) sont qualifiés avec 17,30% et 25,90% des voix.



Dans la 1ère et la 4e circonscriptions, le second tour opposera deux députés sortants, respectivement Olivier Serva (Liot) et un candidat socialiste investi par le NFP, Elie Califer, face à une candidate LFI, Chantal Lérus, et une de la majorité présidentielle, Jennifer Linon.



Mayotte

La députée sortante Liot Estelle Youssouffa a été réélue sans coup férir dès le premier tour en recueillant 79,48% des voix dans la 1ère circonscription.



Dans l'autre circonscription du département, le sortant LR Mansour Kamardine se retrouve en ballottage délicat, arrivé deuxième avec 27,8% des suffrages derrière le candidat RN Anchya Bamana (35,42%).



Martinique

Le député sortant Jean-Philippe Nilor (NFP) caracole en tête dans la 4e circonscription avec 63,18% des voix mais, faute d'avoir pu franchir la barre des 25% des inscrits, il sera contraint à un second tour face un candidat du RN, une première dans cette île des Caraïbes.



Le score de son opposant Grégory Roy-Larentry (RN) ne laisse néanmoins guère de doute sur l'issue du scrutin (9,88% des suffrages exprimés).



Dans les 1ère, 2e et 3e circonscriptions, les sortants Jiovanny William, Marcellin Nadeau et Johnny Hajjar ont termin éà la première place sous la bannière du NFP.



Guyane

Les deux députés sortants investis par le Nouveau Front populaire dans les deux circonscriptions de Guyane, Jean-Victor Castor et Davy Rimane, arrivent largement en tête avec respectivement 62,78% et 60,21% des voix.



Faute d'avoir atteint 25% des inscrits pour l'emporter dès dimanche, ils seront contraints à un second tour.



Dans la première circonscription, M. Castor sera opposé au candidat sans étiquette Boris Chong Sit (16,11%). Dans la seconde, M. Rimane sera seul en course après le désistement d'une autre candidate sans étiquette, Sophie Charles (25,49%).



Nouvelle-Calédonie

Dans l'archipel du Pacifique sud, secoué depuis le 13 mai par de graves émeutes, la participation a fait un bond à 60,02% (contre 32,51% aux législatives de 2022) et le scrutin s'est déroulé sans incident majeur.



Le député loyaliste Nicolas Metzdorf, rapporteur du projet de loi sur le dégel du corps électoral qui a provoqué la colère des indépendantistes, est arrivé en tête dans la 1ère circonscription (39,81%).



Il affrontera au second tour l'indépendantiste Omayra Naisseline, membre de l'Union calédonienne (36,34%).



Dans la 2e circonscription, le candidat indépendantiste Emmanuel Tjibaou, l'un des fils du chef kanak Jean-Marie Tjibaou, assassiné en 1989, est arrivé en tête avec 44,06% des voix. Il sera opposé au second tour au non-indépendantiste LR Alcide Ponga (36,18%).



Polynésie française

Candidat autonomiste de centre-droit, Moerani Frébault a été élu dès le premier tour dans la 1ère circonscription avec 54% des voix, devant le député sortant indépendantiste Tematai Le Gayic (35%).



Les indépendantistes sont également en recul dans la 2e circonscription, où l'autonomiste Nicole Sanquer (49%) a distancé le sortant Steve Chailloux (42,1%).



La sortante indépendantiste Mereana Reid Arbelot a sauvé l'honneur dans la 3e en devançant de peu, avec 42,7% des suffrages, l'épouse de l'ancien président Gaston Flosse, Pascale Haiti-Flosse (41%).

