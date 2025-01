Outre-mer: Valls défend au Sénat un budget "revalorisé"

Paris, France | AFP | jeudi 15/01/2025 - Le ministre des Outre-mer Manuel Valls a défendu mercredi soir au Sénat un budget nettement rehaussé pour son périmètre par rapport à la copie du précédent gouvernement, promettant la "solidarité de la nation" avec les territoires dévastés, de Mayotte à la Nouvelle-Calédonie.



Le Premier ministre François Bayrou a accordé au budget des Outre-mer "un traitement tout à fait exceptionnel dans le contexte des finances publiques que nous connaissons", a salué le nouveau ministre d'Etat devant les sénateurs.



"Cela témoigne de la réelle priorité donnée à ces territoires", a-t-il ajouté, chiffrant la proposition du gouvernement sur la mission budgétaire "outre-mer" à trois milliards d'euros en crédits de paiement pour 2025. Le projet initial du gouvernement précédent, dirigé par Michel Barnier, se limitait à une manne de 2,56 milliards.



Le Sénat a redémarré mercredi l'examen du projet de loi de finances pour 2025, reprenant les débats là où ils s'étaient arrêtés au moment de la censure du gouvernement Barnier.



Le budget des Outre-mer était le premier à arriver sur la table de la chambre haute, dominée par une alliance droite-centristes.



Celle-ci l'a largement adopté dans la nuit, y compris avec les voix du groupe socialiste qui a reconnu que la copie sur les outre-mer était "bien meilleure" que celle de l'ancien gouvernement, mais néanmoins "pas parfaite".



Pour son premier discours devant le Parlement en séance publique depuis sa nomination, Manuel Valls a reconnu que le budget initial de Michel Barnier "demandait aux Outre-mer des efforts importants, (même) excessifs dans le contexte des crises multiples qu'ils traversent".



Il a défendu un "budget revalorisé, de solidarité et d'ambition" qui permettra notamment, selon lui, "d'amorcer le travail immense, difficile, qui se présente devant nous pour la refondation de Mayotte", dévastée par le cyclone Chido.



Dans le détail, ce sont 3,5 milliards d'euros qui seraient ouverts en "autorisations d'engagement" pour les prochaines années si la copie du gouvernement restait inchangée, soit une augmentation de 11% par rapport au budget de l'année précédente.



Une nouvelle enveloppe de 100 millions d'euros a notamment été adoptée pour Mayotte, pour couvrir de premiers besoins dans la reconstruction. Une loi d'urgence pour l'archipel, avec des mesures immobilières et sociales, est en parallèle examinée au Parlement.



Pour la Nouvelle-Calédonie, même si plusieurs gestes avaient déjà été annoncés ces dernières semaines après les violences du printemps sur le Caillou, ces derniers ont été votés et parfois complétés, comme la subvention pour la reconstruction des écoles et bâtiments publics, portée à 200 millions d'euros.



"L'effort" total de l'Etat pour les Outre-mer - qui dépasse largement la mission budgétaire spécifique débattue mercredi au Sénat - a été estimé par M. Valls à "près de 25 milliards d'euros".