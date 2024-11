Ouganda: 15 morts, 113 disparus dans des glissements de terrain après de fortes pluies

Kampala, Ouganda | AFP | jeudi 28/11/2024 - Au moins 15 personnes ont été tuées et 113 sont portées disparues après des glissements de terrain dans l'est de l'Ouganda, frappé par des pluies diluviennes ces derniers jours, a annoncé jeudi la police.



Cinq villages du district de Bulambuli - à cinq heures de voiture de la capitale Kampala -, notamment, ont été dévastés par des glissements de terrain.



"Au total, 15 corps ont été retrouvés, tandis que 15 blessés ont été secourus (...). Malheureusement, 113 personnes sont toujours portées disparues, des efforts sont en cours pour les retrouver", a annoncé la police dans un communiqué jeudi.



Les opérations sont "toutefois entravées par des routes impraticables", qui empêchent les engins et ambulances d'accéder aux sites, a-t-elle ajouté.



La Première ministre Robinah Nabbanja a dit à la télévision NBS "croire" que les personnes disparues étaient mortes.



"Nous essayons d'exhumer les corps de ces gens disparus", a-t-elle dit, regrettant que 120 soldats seulement ont réussi à atteindre les villages sinistrés, sur les 500 envoyés.



- Pont emporté, routes coupées -



Des images diffusées par la Croix-Rouge montraient des habitants du village de Masugu sortant un corps d'une épaisse glaise et le transportant péniblement sous le regard de femmes en pleurs.



Selon sa porte-parole Irene Nakasiita, 45 maisons ont été "complètement ensevelies".



Le bureau de la Première ministre, qui avait lancé une alerte mercredi soir, a indiqué que glissements de terrain dans cette région avaient détruit six fermes et une église, et qu'un pont avait été "emporté".



Dans le nord-ouest du pays, la rivière Tangi, affluent du Nil Blanc, a débordé, coupant en particulier une route importante menant au Soudan du Sud.



"Un ingénieur" membre d'une équipe de secours est décédé, après le chavirage d'un bateau venu secourir un taxi collectif bloqué dans le cours d'eau, a annoncé sur X le bureau du chef de l'armée.



Entré début novembre dans la saison des pluies, l'Ouganda connaît des précipitations de forte intensité depuis deux jours, qui endommagent notamment les infrastructures de transports (routes, ponts...).



Les dernières saisons des pluies en Afrique de l'Est ont été plus violentes que la normale, aggravées par le phénomène climatique El Niño.



Lors de la précédente, entre mars et mai, au moins deux personnes avaient péri en Ouganda.



Au Kenya voisin, les intempéries avaient fait au moins 228 morts, 72 disparus et plus de 200.000 déplacés entre mars et mai, selon des chiffres officiels.



En février 2010, dans la région du Mont Elgon, dans l'est de l'Ouganda, un glissement de terrain avait fait plus de 350 morts.