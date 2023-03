Otan: le Parlement hongrois ratifie l'adhésion de la Finlande

Budapest, Hongrie | AFP | lundi 27/03/2023 - Le Parlement hongrois, dominé par le parti du Premier ministre nationaliste Viktor Orban, a ratifié lundi l'adhésion de la Finlande à l'Otan après des mois d'atermoiements, rapprochant un peu plus le pays nordique de l'Alliance atlantique.



Une large majorité de députés (182 sur les 199 sièges) ont approuvé l'entrée d'Helsinki dans l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, tandis que le cas de la Suède sera, selon le parti Fidesz au pouvoir, discuté "plus tard".



Dans un tweet, la Première ministre finlandaise Sanna Marin a remercié la Hongrie pour ce vote "clair", mais a appelé à faire entrer Stockholm rapidement pour "renforcer la sécurité de l'ensemble de l'alliance".



"Il est dans l'intérêt de tous que la Suède devienne aussi un membre de l'Otan avant le sommet de Vilnius" en juillet, a-t-elle écrit.



Parmi les 30 membres de l'organisation, 28 pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne...) ont déjà ratifié l'adhésion des deux pays.



Avec l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la Finlande et la Suède ont décidé de tourner la page de leur politique de non-alignement militaire en vigueur depuis les années 1990, elle-même héritée de décennies de neutralité contrainte ou choisie, en demandant à rejoindre l'Otan en mai 2022.



Le président turc Recep Tayyip Erdogan a donné mi-mars son feu vert pour la Finlande, qui partage la plus longue frontière européenne (1.340 km) avec la Russie, derrière l'Ukraine. Le vote au Parlement pourrait intervenir sous peu.



La situation est plus délicate pour son voisin suédois, qui fait toujours face aux objections d'Ankara.



La Turquie accuse notamment la Suède d'être un havre de militants "terroristes" kurdes, et de refuser des extraditions, qui sont en réalité décidées par la justice suédoise.



- Liens avec Poutine -

Stockholm s'inquiète par ailleurs du retard pris par Budapest, malgré le soutien affiché officiellement par le gouvernement Orban.



La semaine dernière, le directeur de cabinet du Premier ministre hongrois, Gergely Gulyas, a jugé qu'il y avait une "bonne chance" que le vote sur la Suède intervienne au cours de la session de printemps au Parlement, qui s'achève le 15 juin.



Mais le parti Fidesz traîne des pieds. Il a dénoncé à plusieurs reprises les "mensonges" répandus par les responsables politiques suédois sur l'Etat de droit en Hongrie, alors que Viktor Orban est régulièrement accusé par les organisations internationales de "dérive autoritaire".



Pour l'opposition hongroise, ce retard "sert les intérêts" du président russe Vladimir Poutine, avec lequel M. Orban veut maintenir des liens, a déclaré lundi dans l'hémicycle l'élu Ferenc Gerencser.



Un autre motif d'inquiétude côté suédois est que la Hongrie se serve de l'adhésion à l'Alliance atlantique comme monnaie d'échange dans sa bataille avec l'Union européenne.



Des milliards d'euros de fonds destinés à Budapest sont actuellement gelés par Bruxelles, dans l'attente de réformes pour mieux lutter contre la corruption.