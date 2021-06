Orages: des "gros dégâts" et désormais 28 départements en vigilance orange

Paris, France | AFP | dimanche 20/06/2021 - Vingt-huit départements sont placés en vigilance orange dimanche par Météo France en raison d'un risque d'orages sur la moitié Est, après des intempéries qui ont causé des dégâts et coupures d'électricité samedi soir.



Cinq départements - Aveyron, Lozère, Meurthe-et-Moselle, Moselle et Tarn - se sont ajoutés à 10H00 aux 23 déjà placés en vigilance orange, tous situés dans l'est de la France.



Dimanche à 19H00, 15.000 clients étaient privés d’électricité, essentiellement dans les départements de l’Ardèche (6.500), du Gard (5.000) et de Haute-Savoie (1.000), a indiqué Enedis.



Les orages ont provoqué des "gros dégâts" sur les lignes qui rallient Paris à Strasbourg et Mulhouse: chute de "40 à 50 arbres" sur les voies, deux coulées de boues "importantes" et des caténaires ont été "endommagées", a indiqué la SNCF à l'AFP.



"Une centaine d'agents sont mobilisés et les voies sont désormais circulables avec une ou deux zones de ralentissement à 40 km/h en raison de petites coulées de boue" qui seront nettoyées pendant la nuit, a-t-elle ajouté.



Samedi, en fin d'après-midi, une toiture de 600 m2 d'un immeuble d'habitation de cinq étages situé à Alfortville (Val-de-Marne) s'est envolée sur le bâtiment d’à côté, faisant deux blessés légers, selon les pompiers de Paris.



A Saint-Nicolas de Bourgueil (Indre-et-Loire), village renommé pour ses vignobles, le clocher de l'église est tombé samedi dans la nef de l'église après le passage d'une tornade "très localisée", selon le curé de la paroisse et le maire de la commune.



Dimanche en début d'après-midi, le nord du Gard a été touché par des orages et des vents forts et un homme a été légèrement blessé par la chute d’une branche sur son véhicule. Il a été hospitalisé.



Dans le centre d'Alès, plusieurs arbres ont été déracinés par le vent, a rapporté Midi Libre sur son site web.



Plus de 200 interventions ont été nécessaires, pour protéger des habitations et dégager notamment des arbres, précise la préfecture du Gard, où de nouveaux orages sont attendus en début de nuit.



Dans le département de l'Ardèche, touché par de violents orages en début d'après-midi, les pompiers ont procédé à 125 interventions essentiellement pour "des tuiles arrachées, des arbres sur la chaussée ou des lignes EDF tombées".



Dans l'Isère, où un orage de grêle s'est abattu sur Grenoble en fin d'après-midi, les pompiers sont intervenus une trentaine de fois pour des dégâts similaires et 211 foyers étaient privés d'électricité, selon eux.