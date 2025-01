Ora Maita’i : 150 millions pour la promotion de la santé

Tahiti, le 23 janvier 2025 – Avis aux porteurs de projets en faveur de la promotion et de la prévention de la santé : la cinquième édition de l’appel à projets Ora Maita’i est ouverte avec une enveloppe de 150 millions de francs à partager à la clé.





Le ministère de la Santé, en charge de la prévention, a annoncé ce jeudi par voie de communiqué le lancement de la cinquième édition de l’appel à projets Ora Maita’i, “destiné à encourager et valoriser les actions de promotion et de prévention de la santé sur le territoire”. Une enveloppe de 150 millions de francs sera partagée entre les lauréats, l’un des critères étant d’avoir “un impact mesurable et durable sur la santé de la population, tout en prenant en compte les inégalités sociales de santé”.



​Plusieurs axes prioritaires

Les associations, les établissements publics et les établissements scolaires sont concernés par cet appel à projets, qui s’inscrit dans la continuité du plan de prévention et de promotion de la santé 2024-2025, en lien avec les priorités du ministère que sont la lutte contre les addictions, la lutte contre l’obésité et la lutte contre les cancers. D’autres thématiques sont éligibles, telles que l’éducation à la vie affective et sexuelle, la promotion de la santé mentale, l’éducation thérapeutique du patient, la santé dans les 1.000 premiers jours de vie et le développement du sport-santé. L’édition précédente avait permis de financer des actions innovantes, comme la création de l’Unité d’accueil pédiatrique pour enfants en danger (Uaped), portée par l’association Pare Ora.“Les projets retenus devront démontrer leur efficacité et leur pérennité en s’appuyant sur des indicateurs d’impact clairs. L’objectif est de garantir des actions durables, accessibles à tous et adaptées aux besoins des populations les plus vulnérables”, est-il souligné. Les porteurs de projets ont jusqu’au 3 mars 2025 pour soumettre leur candidature en ligne via www.mes-demarches.gov.pf ou www.service-public.pf

