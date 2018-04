Opération séduction réussie pour le premier salon de Tahiti à Montréal

La délégation polynésienne, composée d'une trentaine de personnes, comprenait une dizaine d'exposants locaux, bien décidés à faire découvrir le fenua au pays des caribous.

"Nous souhaitons ouvrir nos marchés au Québec et se développer davantage là-bas, car nous avons déjà une importante clientèle canadienne qui passe dans nos boutiques à Tahiti. Environ 90% de notre clientèle est composée de touristes. Même si les charges et la logistique était un peu compliquées, ce Salon nous a permis de voir comment cela fonctionnait et surtout de bien expliquer la perle de Tahiti à ceux qui ne la connaissaient pas bien encore" , souligne Vaiana Tehaamatai, directrice générale de Tahiti Pearl Market. Satisfaite de sa participation au Salon, la chef d'entreprise pourrait bien réitérer un jour l'expérience, même si elle reconnaît que le coût est tout de même assez conséquent.

Et pour réduire les coûts, l'association, qui a touché des subventions à hauteur de 4 millions de francs du ministère du Tourisme, de 250 000 francs du ministère de la Culture et de 1 million de francs de la Vice-présidence, a choisi de reverser à cinq exposants de 2017 un chèque de 50 000 francs pour les aider à financer leur participation.

Pour faciliter la venue des exposants lors de la prochaine édition prévue du 17 au 19 octobre prochains à Montréal, les frais comprenant le stand et l'hébergement devraient également baisser aux alentours de 327 000 francs.

"Je me suis fait de très bons contacts et débouchés professionnels à Montréal, les Canadiens ne connaissaient pas forcément la vanille de Tahiti, ils apprécient beaucoup" , explique Francky Tauatiti de hotu vanilla.

Et qui sait peut-être qu'un jour, la vanille de Tahiti détrônera le sirop d'érable au pays des caribous !