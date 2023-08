Opéra, ballet et pē’ue à Paofai

TAHITI, le 7 août 2023 - L’Opéra national de Paris, en partenariat avec la Direction de l'éducation et de la culture de la mairie de Papeete, le conservatoire artistique mettent en place l’opération Opéra d’été en Polynésie. Une première. Le public est invité à une projection gratuite de l’opéra “Les Noces de Figaro” et du ballet “Songe d’une nuit d’été”.



“ L’Opéra national de Paris, dans le cadre de son opération Opéra d’été, nous a contacté il y a quelques semaines ”, explique Ariinatai Lichtle, chargée de mission à la Direction de l'éducation et de la culture de la mairie de Papeete. “ Nous avons saisi l’opportunité bien sûr. C’est un bon moyen de rendre accessible au plus grand nombre ce pan de culture ”, s’enthousiasme-t-elle. Le public est invité à visionner un opéra et un ballet au parc Paofai, jeudi.



Pour son dixième anniversaire, l’opération Opéra d'été rencontre un grand succès, avec 46 projections gratuites de ballets et d'opéras en France métropolitaine et ultramarine, dans neuf départements et 17 villes. Cette opération permet à un public nouveau de découvrir, à proximité de son domicile ou sur son lieu de vacances, des œuvres lyriques et chorégraphiques à travers un mode de diffusion original et populaire, et en très bonne qualité – sonorisation 5.1 ; image haute définition. Chaque été, en partenariat avec des communes ou des départements français, l’Opéra national de Paris propose pendant la saison estivale la diffusion gratuite, en plein air ou dans des sites patrimoniaux adaptés, de spectacles d’opéra et de ballet captés au Palais Garnier ou à l’Opéra Bastille.



Sélection et extraits



L’Opéra national de Paris a mis à disposition des départements et villes un choix de huit spectacles, quatre opéras (Platée, Les Noces de Figaro, La Traviata et Les Indes galantes) et quatre ballets (Le Lac des cygnes, Roméo et Juliette, Play, et Le Songe d’une nuit d’été). Libre à chacun ensuite de faire sa sélection. “ Nous avons sollicité Peterson Cowan pour nous aider à choisir ”, rapporte Ariinatai Lichtle. Peterson Cowan est un chanteur lyrique, un ténor, qui a interprété plus de 22 rôles sur différentes scènes du monde. De retour au fenua depuis 2021, il enseigne au Conservatoire artistique de la Polynésie française.



Il a choisi l’opéra “Les Noces de Figaro” et le ballet “Le Songe d’une nuit d’été”. L’opéra dure 3h40. Jeudi dans les jardins de Paofai la projection durera un peu moins d’une heure. Les coupes ont été faites sur avis du ténor qui connaît très bien cet opera buffa de Wolfgang Amadeus Mozart. Il a pu retenir les temps forts permettant de comprendre l’histoire et auxquels sera sensible le plus grand nombre. Le ballet, en revanche, sera projeté dans son intégralité. Il dure un peu moins de deux heures.



Le Songe d'une nuit d'été



Ce ballet de George Balanchine, mis en musique par Felix Mendelssohn-Bartholdu est une histoire complexe dont l'action se déroule à Athènes et en Grèce. Elle réunit, pour mieux les désunir, deux couples de jeunes amants : Lysandre et Hermia d'une part, et Démétrius et Héléna d'autre part. Hermia veut épouser Lysandre mais son père, Égée, la destine à Démétrius, dont est amoureuse Héléna. Lysandre et Hermia s'enfuient dans la forêt, poursuivis par Démétrius, lui-même poursuivi par Héléna…



Les Noces de Figaro



Cet opéra de Wolfgang Amadeus Mozart, mis en scène par Netia jones compte parmi les opéras les plus emblématiques du répertoire. Son histoire prend place près de Séville, au Château Almaviva, à la fin du XVIIIe siècle. Figaro et Suzanne, respectivement valet et camériste du Comte et de la Comtesse Almaviva, préparent leurs noces. Mais leur joie risque d'être ternie par les audaces du Comte, prêt à tout pour séduire la future mariée.



Pratique



Le 10 août au parc Paofai. Entrée libre et gratuite. À partir de 17 heures, projections à 18 heures, au coucher du soleil.

En savoir plus : FB Opéra d’été à Papeete



Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 7 Août 2023 à 15:08 | Lu 382 fois