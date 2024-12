Onze morts dans l'incendie d'un bar karaoké au Vietnam

Hanoï, Vietnam | AFP | jeudi 18/12/2024 - Onze personnes sont mortes et deux autres ont été blessées dans l'incendie d'un bar karaoké de Hanoï, a indiqué jeudi la police qui privilégie la piste d'un acte criminel et a arrêté un suspect.



L'immeuble, situé dans l'ouest de la capitale du Vietnam, a été en grande partie détruit par les flammes, selon des images publiées par les médias d'Etat.



La police a indiqué avoir été avertie de l'incendie mercredi vers 23H00 (16H00 GMT), alors que le bâtiment comptait "de nombreuses personnes piégées" en son sein.



Les secouristes se sont précipités sur les lieux et ont réussi à sortir sept personnes vivantes, dont deux ont été transportées à l'hôpital. Onze personnes ont été retrouvées mortes, selon la police.



Des images de l'AFP montrent des secouristes prenant en charge une victime placée sur un brancard, des pompiers tentant d'éteindre l'incendie, mais aussi des tas d'objets carbonisés, parmi lesquels des motocyclettes.



"La police soupçonne que le café a été (délibérément) incendié", et "a arrêté l'auteur" vers minuit, a indiqué dans un communiqué la police de Hanoï.



- Un suspect arrêté -



Des témoins ont indiqué aux médias d'Etat que le feu était d'une telle ampleur que personne n'avait osé tenter de secourir les personnes à l'intérieur.



"On a crié pour appeler les victimes coincées, mais nous n'avons entendu personne appeler à l'aide depuis le bâtiment", a indiqué Nguyen Minh Hung, qui se trouvait à proximité, au journal vietnamien Dan Tri.



Des images de vidéosurveillance prises depuis un lieu à proximité montrent un homme muni d'un seau entrant dans le périmètre peu avant le départ de feu, affirme un média d'Etat.



D'après les forces de l'ordre, le suspect arrêté s'était rendu dans ce bar karaoké pour boire une bière avant de se disputer avec le personnel. Il a ensuite acheté de l'essence qu'il a déversée dans un endroit comptant de nombreuses motocyclettes qui ont ensuite pris feu.



En octobre, six personnes dont quatre policiers ont été emprisonnées pour l'incendie d'un autre bar karaoké en 2022, dans lequel 32 personnes avaient péri.



Le désastre, survenu dans une province près du centre d'affaires méridional de Ho Chi Minh-Ville, avait choqué le pays et conduit à la fermeture de milliers d'établissements du même type à travers le Vietnam pour non-respect des normes anti-incendie.



Plus des deux tiers des quelque 15.000 bars karaoké du pays ont dû fermer leurs portes, selon des médias d'Etat, s'appuyant sur des sources policières.