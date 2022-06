"On n'appellera pas à voter pour le Tapura"

Tahiti, le 4 juin 2022 – Le secrétaire général de Heiura-les-Verts, Jacky Bryant, se dit satisfait des résultats obtenus mais regrette que les problématiques du changement climatique "ne prennent pas au niveau des électeurs". Le leader des Verts souhaite que pour les territoriales il y ait une "dynamique à l'instar de ce qui s'est passé avec l'UPLD en 2004".



Vous êtes satisfait des résultats obtenus ?



"Ce ne sont pas les résultats attendus, mais néanmoins par rapport au taux de participation et au nombre de candidats présents, avec une similitude dans les contenus, les communes dans la première circonscription nous ont donné satisfaction comme à Arue où c'est aussi le fait de travailler au sein de la municipalité qui nous donne des chiffres beaucoup plus intéressants. On a quand même quelques satisfactions dans quelques communes où nous sommes présents. Et cela fait partie de la formation de ces futurs cadres."



Vos résultats signifient-ils pour vous qu'au fenua on n'est pas prêt à voter pour la protection de l'environnement ?



"La question est de savoir : qu'est-ce qu'il faut comme catastrophe pour qu'on se réveille ? Malgré toutes les alertes scientifiques, cela ne prend pas au niveau des électeurs. C'est un peu comme l'autruche, où on est exempt de ce qui pourrait arriver avec les effets et conséquences du changement climatique. Il faudra continuer à vivre avec ce type de comportement puis quand les catastrophes seront là, on va lever les bras au ciel et se dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait avant ?"



Pour qui allez-vous appeler à voter pour le second tour ?



" On se voit samedi pour faire le point. Mais il y a une certitude, on n'appellera pas à voter pour le Tapura. C'est évident".



Pour le Tavini alors ?

"On se prononcera samedi. Il y a un certain nombre de parallélisme avec les propositions que le Tavini a abondé pour lequel on partage des points communs. Mais on souhaite qu'il y ait des discussions avec l'ensemble de Heiura."



Même si en métropole Les-Verts font partie de la Nupes ?



"La Nupes est une force de proposition voire une force d'alternative. Nous n'avons pas pu la créer en Polynésie. L'alternance du Tapura, aux responsabilités du Pays depuis dix ans, ne pourra se faire que si on arrive à créer une dynamique à l'instar de ce qui s'est passé avec l'UPLD en 2004. Où on a réussi, à un moment de notre histoire, à trouver une stratégie de campagne qui a permis une alternance au Tahoeraa. Il faut espérer que les réunions qui vont suivre pour les territoriales iront dans ce sens-là, si on veut être une alternance avec le Tapura."



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Dimanche 5 Juin 2022 à 04:01 | Lu 133 fois