Octobre rose : Un mois pour sensibiliser et agir contre le cancer du sein

Tahiti, le 27 septembre 2024 - Octobre Rose 2024 va s’installer au Fenua avec une nouvelle campagne de sensibilisation au cancer du sein. L’Institut du cancer de Polynésie française (ICPF) et l’association Amazones Pacific unissent leurs forces pour inciter les femmes au dépistage précoce et rappeler l’importance des soins tout au long du parcours. Au programme : expositions, conférences, et événements sportifs pour mobiliser la population autour de cette cause cruciale.



L’Institut du cancer de Polynésie française (ICPF) et l’association Amazones Pacific ont officiellement lancé la campagne Octobre Rose 2024, un rendez-vous désormais incontournable pour la sensibilisation au dépistage du cancer du sein.



Rappelons qu'Octobre Rose est une campagne mondiale annuelle dédiée à la lutte contre cette maladie, avec pour objectif principal de sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage précoce et de collecter des fonds pour la recherche. Symbole de cet engagement, le célèbre ruban rose. Instauré en 1985, chaque mois d’octobre se transforme en une vaste mobilisation pour recueillir des fonds et diffuser des informations cruciales. "Ce mois emblématique et connu de tous a pour objectif de sensibiliser le public au cancer du sein, de souligner l'importance cruciale du dépistage précoce, de soutenir les femmes touchées par cette maladie mais aussi de mettre en avant le rôle essentiel des soins de support tout au long du parcours de soins", a déclaré l’ICPF dans un communiqué.



En Polynésie française, le cancer du sein est la pathologie cancéreuse la plus fréquente chez les femmes, avec environ 160 nouveaux cas chaque année. La détection précoce s’avère décisive : elle permet d’éviter des traitements lourds et, surtout, augmente considérablement les chances de guérison. Les statistiques sont claires : 89 % des patientes survivent cinq ans après un diagnostic précoce, contre seulement 26 % pour un cancer détecté à un stade avancé. Malheureusement, le cancer reste l'une des principales causes de mortalité dans cette région, notamment en raison des retards de dépistage et de prise en charge. En effet, seules 40 % des femmes éligibles âgées de 50 à 74 ans effectuent une mammographie tous les deux ans.



Un 1er octobre chargé à Tarahoi



Ainsi, l'ICPF lance une nouvelle campagne intitulée "Aupuru ia oe – Prends soin de toi", qui se déroulera tout au long du mois d’octobre en partenariat avec divers organismes publics et associations locales. Le coup d’envoi officiel sera donné le 1er octobre dans le hall de Tarahoi avec une exposition mettant en lumière une série de photographies réalisées par Justine, photographe spécialisée dans la valorisation de la femme et coach certifiée en développement personnel. Cette exposition, intitulée " ‘OROMA’I, pourquoi subir ?", retrace le parcours de soins à travers 12 portraits de femmes, offrant un témoignage poignant sur leur combat contre la maladie et rendant hommage à celles qui ont affronté ces épreuves. L’exposition sera accessible dans le hall de l’Assemblée jusqu’au 3 octobre. La journée d’ouverture sera également marquée par des ateliers, conférences et autres activités, toujours à l’Assemblée territoriale, à partir de 9h.



Tout au long du mois, de nombreux événements sportifs, culturels et de sensibilisation viendront rythmer la campagne Octobre Rose, mobilisant la population polynésienne autour de cette cause essentielle.



Rédigé par Thibault Segalard le Samedi 28 Septembre 2024 à 08:00 | Lu 141 fois