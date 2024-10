OPT remporte la 9e édition de la Air Tahiti Race

Tahiti, le 6 octobre 2024 - Ce samedi matin, au parc Varai, s'est déroulée la neuvième édition de la Air Tahiti Nui Race. Malgré un changement de parcours, la course a offert un spectacle palpitant avec un finish incroyable. C’est la team OPT qui s’impose en 2 heures 8 minutes 58 secondes, devançant la team Shell Va’a de 6 secondes, et la team Air Tahiti de 13 secondes.



Les organisateurs ont dû faire preuve de réactivité face aux conditions météorologiques difficiles, samedi pour le 9e édition de la Air Tahiti Race. En effet, avec une forte houle présente depuis quelques jours au Fenua, les responsables ont dû revoir le tracé du parcours initial. Vetea Sanford, le président d’ATN Va’a a expliqué : “Nous avons pris la décision de modifier le parcours pour assurer la sécurité des rameurs ; et une meilleure course. Le tracé a été inversé. Les embarcations ont pris le départ comme prévu au niveau des bungalows de l’intercontinental mais sont parties dans le sens inverse. Ça nous a permis d’être face au vent dans le lagon. Nous sommes sortis en haute mer par la passe de Taapuna et nous avons rejoint la plage de Taaone avec le vent dans le dos avant de revenir par la passe de Papeete. Le parcours a été rallongé [32 km au lieu de 27 km, NDLR]. Le confort et la sécurité des rameurs étaient notre priorité.”



Le départ fut donc donné pour 32 km pour les Seniors et Vétérans 40 alors que les Open dames, Juniors, Mixtes et Vétérans 50 et 60 partaient, eux, pour 22 km.



Stratégie payante pour OPT



Dès le départ, les Seniors de la Team OPT ont montré leur détermination à s’imposer. Shell et Air Tahiti, bien décidés à ne pas se laisser distancer, ont tenté plusieurs manœuvres pour prendre l’avantage. Keahi Agnieray, rameur du va’a OPT, revient sur cette bataille acharnée : “Nous avions mis en place une stratégie bien précise. Nous sommes rapidement passés en vitesse de croisière, tandis que nos concurrents tentaient des accélérations pour nous déstabiliser. Quand nous sommes sortis de la passe de Taapuna, on a eu beaucoup de houle ce qui a rendu la course plus difficile. Avec Shell et Air Tahiti nous ne nous sommes pas lâchés jusqu’au bout. À l’arrivée des bungalows de l’intercontinental, la dernière ligne droite a été terrible. On a été solidaire et fort dans nos têtes pour ne pas craquer. Malgré notre petit retard, après la dernière bouée, nous avons tout donné pour franchir la ligne d’arrivée les premiers.” Une équipe B de OPT, en l’absence de l’équipe A, qui a tenu la dragée haute à ses concurrents directs. “C’est la dernière course avant la Hawaiki Nui. Nous savons que cette année elle sera très serrée car nous voyons bien qu’étapes après étapes, les équipes sont très proches les unes des autres.”



Et le finish sensationnel que nous ont offert les trois équipes confirme bien l’incertitude qui va régner dans trois semaines au départ de la Hawaiki Nui Va’a. Ce que nous confirme le président d’ATN Va’a, Vetea Sanford : “On voit bien que cette année les équipes sont très compétitives et que, jusqu’aux bout, elles testent différentes stratégies, différents rameurs à différents postes. Rien n’est joué et jusqu’au jour du départ, nous ne savons pas à quoi nous attendre.”

Chez les Vétérans 40 c’est l’équipe Team Hinaraurea A qui devance sa consœur Hinaraurea B sur la ligne d’arrivée. À noté dans la famille OPT, c’est le va’a Open dames qui remporte sa catégorie. Chez les mixtes, c’est le club de Tahitian Paddle A qui monte sur la plus haute marche du podium.



Une compétition prometteuse avant la Hawaiki Nui



Cette édition de la Air Tahiti Nuit Race Va’a confirme une chose : la compétition sera rude cette année lors de la Hawaiki Nui. Avec des écarts aussi serrés et des équipes en grande forme, les pronostics s’annoncent difficiles. Le duel entre OPT, Shell et Air Tahiti n’en est qu’à ses débuts, et les amateurs de va'a peuvent s’attendre à une course mémorable.



Les organisateurs se félicitent de la réussite de cette édition malgré les changements de dernière minute, et tous les regards sont désormais tournés vers la célèbre course des Raromatai, où chaque équipe affinera encore ses stratégies pour décrocher la victoire tant convoitée.



Résultats

Seniors

1er OPT 2 :08 :58.95 2e Shell Va'a 2 :09 :04.25 3e Air Tahiti Va'a 2 :09 :11.05 4e Enviropol 2 :09 :46.84 5e Popora Te Hoe Mamou 2 :12 :43.61



VH40