Nouvelle victoire pour Teva Poulain

PAPEETE, le 2 septembre 2019 - Le Grand Prix Socimat était organisé ce samedi 31 août par le vélo club de Tahiti. Nouvelle victoire de Teva Poulain dans la catégorie reine, devant Kahiri Endeler et Thomas Loreille.



Le Grand Prix Socimat était organisé ce samedi par le vélo club de Tahiti, sous l’égide de la fédération tahitienne de cyclisme.



Dans la catégorie reine, la 3ème catégorie, c’est Teva poulain qui s’impose en bouclant le parcours situé sur la côte est de Tahiti, entre Arue et Faratea, en 2H10’53 devant Kahiri Endeler en 2H11’08 et Thomas Loreille en 2H11’13. Une quarantaine de concurrents étaient au départ.



En 3ème catégorie master, victoire de Serge Taruoura devant Serge Dunoyer et Gilles Venet. Dans la catégorie Pass’ cyclisme sénior, victoire de Taaroa De Loos devant Francky Maraetaata et Rendy Teikiotiu.



En Pass’ cyclisme master, victoire de Jean Pierre Bernadat devant Adil Abounaidaine et Sebastien Choureau. SB