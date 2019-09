Nouvelle-Zélande: son corps découvert dans sa chambre universitaire deux mois après son décès

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | jeudi 25/09/2019 - Le cadavre d'un étudiant est resté pendant deux mois dans sa chambre universitaire d'un campus de Christchurch avant d'être finalement découvert en raison de l'odeur qu'il dégageait, a annoncé jeudi une université néo-zélandaise.



Le corps de ce jeune homme qui étudiait en première année à l'Université de Canterbury, sur l'Île du Sud, était dans un état de décomposition tellement avancé qu'il a fallu l'intervention d'enquêteurs spécialisés dans les catastrophes naturelles pour l'identifier.

"Il est clair qu'il y a eu ici une grave défaillance", a déclaré le ministre de l'Education Chris Hipkins.

"Et si cela signifie que des choses doivent changer pour être sûr que cela ne se reproduise pas, alors des choses vont changer."

La police a ouvert une enquête surle décès de l'étudiant de 19 ans, dont l'identité n'a pas été révélée.

Un camarade de la victime a déclaré au média Stuff que le défunt était un "gars bien et plein d'assurance" qui "disparaissait parfois pendant une semaine".

Le jeune homme était entré à l'université en juillet, début de l'année universitaire en Nouvelle-Zélande

Son cadavre a été découvert dans une chambre individuelle d'une résidence universitaire gérée par Campus Living Villages (CLV), entreprise qui s'occupe au toral de 45.000 lits en Nouvelle-Zélande, aux Etats-Unis, en Australie et en Grande-Bretagne, selon son site internet.

"Ce qui me hante, c'est de savoir comment nous avons pu le manquer", a déclaré aux journalistes John Schroder, directeur général de CLV.

"Je suis bouleversé. Si le jeune homme était effectivement décédé depuis aussi longtemps, alors il y a une défaillance de notre côté."

Les chambres individuelles comme celle où a été découvert le cadavre se louent 17.000 dollars néo-zélandais (9.700 euros) par an, selon le site internet de l'Université qui ajoute que les résidences dans lesquelles elles se trouvent abritent "une collectivité très unie".

L'Université de Canterbury, l'une des plus vieilles du pays, compte plus de 17.000 étudiants.