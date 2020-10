Nouvelle-Zélande: les pompiers continuent de lutter contre un feu de forêt

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | mercredi 07/10/2020 - Les pompiers qui luttent contre un feu de forêt en Nouvelle-Zélande ont affirmé mercredi "bien progresser" alors que les vents violents ont fini par se calmer.



Le feu s'est déclaré dimanche dans les montagnes surplombant la localité de Lake Ohau, dans l'île du Sud, très fréquentée par les touristes, provoquant la fuite des habitants.



Les autorités ont jugé miraculeux que l'incendie, qui a déjà brûlé 5.000 hectares et détruit 50 maisons, n'ait fait aucun blessé.



"Aujourd'hui, les conditions ont été meilleures ce qui a permis de bien progresser", ont indique les services des pompiers.



Une cinquantaine de personnes sont déployées sur un terrain accidenté et arrosent des dizaines de points déterminants.



Des habitants de Lake Ohau ont été autorisés à retourner rapidement chez eux afin de récupérer les biens épargnés par les flammes.



Les incendies sont relativement communs dans l'île du Sud en cette période de l'année mais leur taille et leur intensité sont inhabituelles.



Des habitants ont déclaré dans des médias que la force de l'incendie était "irréelle" faisant un parallèle avec les importants feux de forêt que connait chaque année l'Australie.



Les enquêteurs étudient les causes de cet incendie. Certains médias ont fait état d'un arc électrique provenant de lignes électriques aériennes qui serait à son origine.



Le réchauffement climatique, la prolifération de pins non originaires de cette région montagneuse ainsi que l'absence de débroussaillage font partie des éléments qui pourraient avoir alimenté ce puissant incendie.



La Nouvelle-Zélande vient de connaître un hiver austral considéré comme l'un des plus chauds de son histoire.