Nouvelle-Zélande: excuses après l'envoi d'une lettre haineuse du tueur de Christchurch

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | mercredi 14/08/2019 - Les autorités de Nouvelle-Zélande ont présenté leurs excuses jeudi pour avoir autorisé l'Australien Brenton Tarrant, l'auteur présumé des tueries des mosquées à Christchurch, à envoyer une lettre haineuse depuis sa prison à un sympathisant, qui l'a publiée sur internet.



"Je voudrais m'excuser pour la peine que cela a causé aux personnes touchées par les événements tragiques du 15 mars", a déclaré la directrice du département pénitentiaire, Christine Stevenson.

Mme Stevenson a déclaré que le service de courrier de Brenton Tarrant avait été suspendu pendant que le processus de filtrage serait examiné.

"Respecter nos obligations légales et atténuer tous les risques potentiels posés par le détenu est un bon compromis", a-t-elle avancé. "Cependant, nous sommes absolument déterminés à faire en sorte qu'il n'ait aucune possibilité de causer le moindre préjudice ou peine, que ce soit directement ou indirectement".

Pour la Première ministre Jacinda Ardern, "le département pénitentiaire a reconnu le dysfonctionnement... Cet individu ne doit pas pouvoir partager son message haineux depuis sa cellule", a-t-elle dit depuis le petit archipel de Tuvalu, dans le Pacifique, où elle se trouve pour un sommet régional.

Brenton Tarrant est incarcéré dans une prison à haute sécurité à Auckland en attendant son procès, pour avoir exécuté 51 personnes dans deux mosquées de Christchurch le 15 mars, la pire tuerie de masse de l'époque moderne en Nouvelle-Zélande.

Le département pénitentiaire a révélé qu'il avait autorisé le détenu à envoyer du courrier. L'une des lettres de l'autoproclamé suprémaciste blanc, adressée à un Russe nommé Alan, a été publiée sur le site 4Chan.

Rédigée en capitales à l'aspect enfantin, la lettre de six pages évoque un voyage que Brenton Tarrant a fait en Russie, son admiration pour le fasciste britannique Oswald Mosley et sa conviction qu'"il y a un grand conflit à l'horizon".

Le ministre des Services pénitentiaires, Kelvin Davis, a dit qu'avant de se voir interdit de courrier, Brenton Tarrant avait essayé d'envoyer neuf lettres depuis sa cellule: deux à sa mère et sept à des "associés", dont deux ont été bloquées par les autorités.

Brenton Tarrant a été inculpé de 51 chefs de meurtre, de 40 chefs de tentative de meurtre et d'un chef d'acte terroriste. Son procès doit débuter en mai 2020.

Son cas doit être soumis jeudi à la Haute Cour de Christchurch pour une brève audience sur des questions de procédure.