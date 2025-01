Nouvelle-Calédonie: une femme poignardée à mort, son conjoint interpellé

Tahiti le 5 janvier 2025. Une femme âgée de 54 ans a été poignardée à mort samedi soir dans le sud de la Nouvelle-Calédonie et son conjoint a été interpellé, a indiqué dimanche le parquet dans un communiqué.



Les faits se sont déroulés à la tribu d'Unia (commune de Yaté), dans l'extrême sud de la Grande Terre, aux alentours de 23H00 samedi.



Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime a été poignardée au niveau de la cuisse au cours d'une dispute et la lame aurait alors perforé l'artère fémorale.



Le conjoint aurait alors quitté le domicile conjugal avant d'être retrouvé par des proches, qui l'ont conduit à la gendarmerie.



L'homme, âgé de 52 ans, fortement alcoolisé, n'a pu être placé immédiatement en garde à vue, a précisé le procureur de la République de Nouméa. Il devait être entendu à sa sortie de cellule de dégrisement.



Le parquet a ouvert une enquête pour homicide volontaire par conjoint et une autopsie a été ordonnée.



En 2023, 96 femmes ont été victimes de féminicide conjugal en France, un chiffre en baisse de 19% par rapport à 2022, selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur publié fin novembre.