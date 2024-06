Nouvelle-Calédonie: mort d'un homme vraisemblablement noyé et attaqué par des requins

Nouméa, France | AFP | vendredi 27/06/2024 - Un homme est mort jeudi en Nouvelle-Calédonie vraisemblablement par noyade avant d'être attaqué par des requins, alors qu'il faisait du kitesurf au large de Poindimié, sur la côte nord-est de la Grande Terre, a indiqué vendredi le parquet de Nouméa.



Une enquête en recherches des causes de la mort a été ouverte, a précisé le procureur de la République Yves Dupas dans un communiqué.



Jeudi vers 14h30 (5h30 à Paris), un homme de 39 ans domicilié à Poindimié était en sortie de kitesurf avec un ami quand il est tombé à l'eau "en s'entravant dans les drisses de son aile", selon le parquet.



Perdant connaissance, il a reçu les premiers gestes de secours de la part de son ami jusqu'à l'arrivée rapide de plusieurs requins, d'après la même source.



Les sapeurs-pompiers de Poindimié sont intervenus au moyen d'une embarcation et ont retrouvé son corps.



"L'examen du corps réalisé sur réquisitions du parquet conclut à privilégier un décès par noyade, suivi d'une attaque par des requins ayant arraché les membres inférieurs", indique le procureur, précisant qu'une morsure d'une longueur de 21 cm a été relevée.



Ces dernières années, le risque lié aux requins a fortement augmenté en Nouvelle-Calédonie, principalement dans le sud de la grande île, dans les baies de Nouméa.



Sur les 10 décès enregistrés en 2023 dans le monde par attaques de requins, un l'a été en Nouvelle-Calédonie, en février.

