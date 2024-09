Nouvelle-Calédonie: le couvre-feu renforcé en vue d'un jour férié sensible

Nouméa, France | AFP | vendredi 12/09/2024 - Le couvre-feu en vigueur en Nouvelle-Calédonie va être prolongé et renforcé dans les prochains jours, en prévision du 24 septembre, date symbolique et sensible sur ce territoire du Pacifique où la sécurité reste fragile, a annoncé vendredi le représentant de l'Etat.



Bien que le "niveau de sécurisation du territoire" se soit "sensiblement amélioré" ces dernières semaines, le Haut-commissariat de la République a décidé de maintenir plusieurs restrictions "dans la perspective du weekend prolongé du 21 au 24 septembre".



Jour férié sur le "Caillou", le 24 septembre, qui marque la prise de possession de l'archipel par la France en 1853, reste une date sensible en Nouvelle-Calédonie, même si elle a été rebaptisée depuis 2004 "Fête de la Citoyenneté".



Le couvre-feu en vigueur depuis les émeutes de mai va donc être aménagé: il sera prolongé tel quel (22H00 à 05H00) jusqu'au 21 septembre au matin, puis sera renforcé du 21 septembre au 24 septembre inclus, puisqu'il sera en vigueur de 18H00 à 06H00.



"Aucun trouble à l'ordre public ne sera toléré durant cette période", a averti dans un communiqué le Haut-Commissariat de l'archipel, théâtre depuis quatre mois de violents affrontements entre indépendantistes kanak, loyalistes et forces de l'ordre.



Les rassemblements y restent interdits dans les communes du Grand Nouméa.



Par ailleurs, les restrictions sur les ventes et la consommation d'alcool, le port d'arme à feu ainsi que la vente d'essence ont été prolongées sur l'ensemble du territoire jusqu'au 24 septembre également.



Il y a quatre mois jour pour jour, le 13 mai, la Nouvelle-Calédonie s'est embrasée sur fond de contestation d'une réforme électorale décriée par le camp indépendantiste. L'archipel a été en proie à des violences d'une ampleur inédite depuis la quasi-guerre civile des années 1980.



Onze personnes, dont deux gendarmes, ont été tuées, des centaines de personnes blessées et les dégâts matériels sont colossaux, estimés à au moins 2,2 milliards d'euros.

Vendredi 13 Septembre 2024