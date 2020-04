Nouvelle-Calédonie : le confinement prolongé jusqu’au 19 avril, adaptation des mesures à partir du 20

Nouméa, France | AFP | samedi 10/04/2020 - Le confinement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 est prolongé jusqu’au 19 avril en Nouvelle-Calédonie, ont annoncé samedi les autorités.



"L’adaptation des mesures à la situation épidémique en Nouvelle-Calédonie, d’un point de vue géographique, économique et sanitaire, doit encore être précisée", ont indiqué dans un communiqué commun le président du gouvernement local et le Haut-commissaire de la République. "Ces mesures seront adaptées à la situation épidémique actuelle, d’un point de vue géographique, économique et sanitaire. Ce nouveau cadre sera applicable à partir du lundi 20 avril" précise le communiqué.



Le confinement a été décrété le 24 mars dans cet archipel où 18 cas de Covid-19 ont été recensés. Initialement déclaré pour deux semaines, ce confinement avait été une première fois prolongé jusqu'au 13 avril.



Quelque 318 personnes, arrivées de l’extérieur du territoire, se trouvent actuellement en "quatorzaine" dans des hôtels de Nouméa ou dans un centre d’isolement dédié. Les liaisons aériennes sont suspendues mais la Nouvelle-Calédonie organise le rapatriement d’environ 1.900 résidents, bloqués notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon ou en Métropole.



Le Congrès (assemblée délibérative) a adopté samedi des mesures en faveur des entreprises en difficulté telles que les reports de charges ou d'impôts sur les sociétés, des aides au maintien de l'effectif salarié et l’estimation de la santé des entreprises en fin de crise.