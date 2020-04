Nouvelle-Calédonie: le confinement prolongé jusqu'au 13 avril

Nouméa, France | AFP | vendredi 02/04/2020 -Le confinement strict de la population en Nouvelle-Calédonie, entré en vigueur le 24 mars pour 14 jours, a été prolongé jusqu’au 13 avril, a annoncé le gouvernement local.



La décision a été prise à l’issue d’une concertation entre les autorités politiques et coutumières kanak et "pourra être revue selon l’évolution de la situation épidémique", précise un communiqué de l’exécutif.



Dix-huit cas de Covid-19, dont 15 importés par des personnes revenant de déplacements hors de Nouvelle-Calédonie, ont été comptabilisés dans cet archipel français du Pacifique sud de 270.0000 habitants. Un patient est en réanimation "dans un état stable".



Vendredi matin, la présidente de la Province sud, Sonia Backés, a annoncé sur sa page Facebook avoir été placée en isolement après "qu’un de ses proches collaborateurs a été testé positif" au Covid-19. Elle a précisé avoir été "testée négativement" jeudi avant un nouveau test à l’issue des 14 jours suivant le dernier contact entre les deux personnes.



Le rapatriement de quelque 1.700 résidents calédoniens bloqués à l’étranger ou en Métropole a par ailleurs débuté vendredi avec l’arrivée de deux vols, l’un en provenance de Sydney et l’autre de Tokyo. Un processus "rigoureux de contrôle" médical a été mis en place.