Nouvelle-Calédonie: l'interdiction des rassemblements et le couvre-feu prolongés jusqu'à mi-septembre

Paris, France | AFP | vendredi 05/09/2024 - Les restrictions de vente d'alcool, le couvre-feu et l'interdiction des rassemblements sont prolongés en septembre en Nouvelle-Calédonie, a annoncé vendredi le Haut-commissariat de la République.



"Les mesures restrictives propres au couvre-feu (22H00 à 5H00) et à la vente et au transport d'armes restent en vigueur sur l'ensemble du territoire jusqu'au lundi 16 septembre 05H00", précise le communiqué des services de l'Etat.



Les rassemblements, manifestations et cortèges seront interdits sur les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta et du Mont-Dore jusqu'au 30 septembre.



Ces mesures sont prolongées "afin de prévenir les graves troubles à l'ordre public qui seraient susceptibles de se reproduire dans les semaines à venir", explique le haut-commissariat, alors que ce territoire du Pacifique est confronté à de violents affrontements entre indépendantistes kanak, loyalistes et forces de l'ordre depuis près de quatre mois.



Les restrictions de vente d'alcool sont elles aussi prolongées jusqu'au 15 septembre.



D'autres restrictions concernant la vente d'essence, destinées notamment à éviter d'éventuels incendies volontaires, sont elles aussi prolongées jusqu'au 16 septembre.



Les émeutes, causées par le vote en mai d'un projet de loi constitutionnelle réformant le corps électoral de l'archipel, suspendu depuis la dissolution de l'Assemblée nationale début juin, sont les plus graves depuis quarante ans.



Onze personnes sont mortes depuis le début des affrontements et les destructions, pillages et incendies ont causé au moins 2,2 milliards d'euros de dégâts selon les chiffres du gouvernement local.

le Vendredi 6 Septembre 2024 à 05:08 | Lu 103 fois