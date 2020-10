Nouvelle-Calédonie : l'indépendantiste Wamytan favorable à un statut d'Etat associé à la France

Paris, France | AFP | dimanche 11/10/2020 - Une Nouvelle-Calédonie indépendante pourrait adopter un statut d'Etat associé à la France, estime dans une interview dimanche l'indépendantiste Roch Wamytan, à la tête du congrès de Nouvelle-Calédonie.



"L’indépendance est inéluctable dans la mesure où c’est un droit (et) car les indépendantistes progressent électoralement", déclare au quotidien catholique La Croix M. Wamytan, une semaine après la courte victoire du "non" à l'indépendance lors du référendum organisé dimanche 4 octobre.



Les électeurs calédoniens ont répondu non à 53,3%, mais l'écart avec le oui des indépendantistes s'est nettement resserré par rapport au premier référendum du 4 novembre 2018.



"Le différentiel entre le 'non' et le 'oui' était de 18.000 voix il y a deux ans, il est de 9.900 voix cette année", relève l'élu UC-FLNKS (Front de libération nationale kanak et socialiste) : "Si le mouvement indépendantiste progresse dans la même proportion lors du troisième référendum, d’ici à 2022, alors la Nouvelle-Calédonie basculera dans l’indépendance".



"Mais nous comptons garder un lien privilégié avec la France et l’Europe", poursuit-il : "La France pourrait souhaiter conserver une base militaire en Nouvelle-Calédonie, dans la zone Pacifique. Et nous la choisirions plutôt elle, si la Chine voulait s’implanter. La France pourrait être aussi intéressée par notre zone économique exclusive. Dans ce cas, la contrepartie sera financière".



"Nous allons discuter avec le ministre des Outre-mer (Sébastien Lecornu, actuellement dans l'archipel ndlr) mais il n’y aura pas de solution consensuelle", conclut Roch Wamytan. "En revanche, si l’État français changeait de position et qu’il soit possible d’être un État associé, pourquoi pas".