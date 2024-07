Nouvelle-Calédonie: couvre-feu allégé, malgré des violences toujours présentes

Nouméa, France | AFP | vendredi 18/07/2024 - Le couvre-feu en vigueur en Nouvelle-Calédonie, toujours en proie à des violences après plus de deux mois de crise, va être légèrement assoupli à compter de lundi, a indiqué vendredi le Haut-commissaire de la République dans l'archipel.



A compter de lundi 22 juillet, le couvre-feu sera ainsi en vigueur de 21H00 à 05H00 heures, et non plus de 20H00 à 06H00, a annoncé Louis Le Franc dans un communiqué.



"La sécurisation de l’archipel se poursuit", assure-t-il. L’assouplissement du couvre-feu s’inscrit "dans le cadre du retour progressif à la vie normale", selon le communiqué du Haut-commissaire qui précise que les mesures d’interdiction de transport et de port d’armes, ainsi que de vente d’alcool à emporter sont maintenues.



"Les forces de l’ordre progressent dans la sécurisation du territoire", écrit M. Le Franc. "Néanmoins plusieurs actes de malveillance ont été commis au cours de la nuit et dans la matinée" vendredi, admet-il.



Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’église de Vao, sur l'île des Pins, au sud de la Grande Terre, a été en partie incendiée. Mardi 16 juillet, c'est l'église de la mission de Saint-Louis, berceau du catholicisme dans l'archipel, qui avait été entièrement détruite par les flammes.



Le président du gouvernement calédonien, l'indépendantiste Louis Mapou, a condamné ces incendies criminels dans un communiqué, vendredi: "De tels actes, entachés d'irresponsabilité, mettent à mal les principes de fraternité et de partage qui constituent le socle de valeurs sur lequel s'est construite la société calédonienne". "Aucun mécontentement ni aucune colère ne sauraient les justifier", estime M. Mapou.



La Nouvelle-Calédonie est en proie à des violences depuis le 13 mai, lorsque la mobilisation des indépendantistes contre une réforme du corps électoral a dégénéré en émeutes, faisant 10 morts et plus de 2,2 milliards d’euros de dégâts. Plus de 2.000 personnes ont été interpellées.