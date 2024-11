Nouvelle-Calédonie: Emmanuel Tjibaou élu président de l'Union calédonienne

Tahiti le 24 novembre 2024. Le député Emmanuel Tjibaou, 48 ans, a été élu dimanche président de l'Union calédonienne (UC), principal parti indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, et a affiché "une volonté d'apaisement" en vue de la reprise prochaine des discussions sur l'avenir institutionnel de l'archipel.



Le député inépendantiste de la deuxième circonscription, fils du leader kanak Jean-Marie Tjibaou, a été élu à l'issue du 55e congrès du mouvement qui se tenait dans la commune de Canala, sur la côte est de ce territoire français du Pacifique.



Ce congrès, placé sous le signe de la "parole vraie", de la "jeunesse et de l'unité", a été l'occasion de vifs débats, selon plusieurs participants.



Il a vu un rajeunissement de l'équipe exécutive du parti et en particulier le départ de Daniel Goa, président du mouvement depuis 2012, ainsi que de Gilbert Tyuienon, maire de Canala et membre du bureau depuis 23 ans.



Les positions de l'UC étaient particulièrement attendues dans une perspective de reprise des négociations quant à l'avenir institutionnel de l'archipel.



Elles étaient totalement interrompues depuis le 13 mai, date du début de la crise insurrectionnelle qui a embrasé l'archipel à la suite d'une tentative d'adoption d'un projet de réforme constitutionnelle visant à modifier le corps électoral.



Selon Dominique Fochi, le secrétaire général de l'UC, réélu dans ses fonctions, l'Union calédonienne présentera les motions adoptées lors du congrès dans le courant de la semaine.



"La nouvelle équipe entre en fonction avec la perspective de reprendre le chemin des discussions et avec une volonté d'apaisement", a déclaré à l’AFP Emmanuel Tjibaou à l'issue du congrès du plus vieux parti calédonien.



Le député a néanmoins indiqué qu'il a été question du "cadre des discussions" mais "pas de ses modalités".



Une élection dont a pris acte Sonia Backès, la cheffe de file des Loyalistes, regrettant toutefois sur les réseaux sociaux que "les plus activistes des membres de la CCAT (Cellule de coordination des actions de terrain, NDLR) dont Christian Tein, Dominique Fochi, et Mickaël Forrest" aient également été élus au bureau politique.



Christian Tein, toujours incarcéré dans l'Hexagone dans le cadre de l'enquête sur les émeutes en Nouvelle-Calédonie, conserve sa place de commissaire général du parti.



Pierre-Chanel Tutugoro et Mickaël Forrest ont quant à eux été respectivement portés aux postes de premier et deuxième vice-présidents de l'UC.