Nouvel élan touristique à Hitia’a o te Ra

Tahiti, le 20 octobre 2024 – Depuis fin septembre, le nouveau comité du tourisme de Hitia’a o te Ra organise des expositions artisanales à destination des croisiéristes, au site des Trois cascades à Tiarei. D’autres projets culturels et environnementaux sont prévus pour valoriser la côte est, et encourager les visiteurs à s’arrêter.





Vendredi, les membres du comité du tourisme de Hitia’a o te Ra étaient affairés à la préparation d’une exposition artisanale, à l’entrée du site des Trois cascades, en face du trou du souffleur, à Tiarei. Nī’au tressés, fleurs coupées et autres feuillages foisonnaient autour du chapiteau principal. Pour la troisième édition de ce nouveau rendez-vous lancé fin septembre, il s’agissait d’accueillir sur ce site stratégique et majestueux quelques-uns des 5.000 croisiéristes attendus à Papeete, le lendemain matin, lors de l’incontournable tour de l’île.



Samedi, une quinzaine d’exposants étaient représentés, dont Célina Paari, artisane de Mahaena. “J’ai tout de suite voulu participer à ce projet. C’est intéressant : il y a plus de passage ici que chez nous”, a-t-elle confié au son des ‘ukulele. “C’est agréable de se rencontrer entre artisans de Hitia’a o te Ra. On est prêt à revenir à chaque fois, car en plus des ventes, ça anime la commune”, remarque Tehaamoana Teauna. Fruits frais et pâtisseries locales ont également rencontré un franc succès auprès des visiteurs. À terme, l’objectif serait de pérenniser cette opération, voire de l’étendre à tous les week-ends.





Artisanat, culture, environnement

Créé il y a un an, le comité du tourisme de Hitia’a o te Ra a obtenu son agrément auprès du service du Tourisme depuis trois mois. Avec le soutien de son équipe, le président de l’association, Dominique Tarati, a de grandes ambitions pour les quatre communes associées de Hitia’a, Mahaena, Tiarei et Papeno’o. “Notre première action a été de nettoyer nos plages publiques. On voudrait aussi valoriser les sites associés à nos traditions populaires. Il y a tellement de légendes chez nous qui ne sont pas partagées, en dehors des troupes du Heiva”, remarque l’artisan de 66 ans, spécialisé dans la fabrication de percussions traditionnelles. Cette démarche culturelle pourrait notamment prendre la forme de panneaux explicatifs sur les sites concernés.



Pour aller de l’avant, Dominique Tarati peut compter sur les jeunes de l’équipe. “En 2025, on a pour projet de valoriser de nouveaux sites touristiques, comme un toboggan naturel, qui pourrait être accessible en créant un sentier de randonnée. Mais c’est beaucoup de travail, car il faut avoir l’accord des riverains. On aimerait fleurir tout le bord de route de Hitia’a o te Ra. Ce serait aussi une façon de sensibiliser la population à l’environnement”, remarque Heiura Tamati, secrétaire générale de 28 ans. Autant de démarches que le comité du tourisme envisage de mener de concert avec la municipalité.



Autre atout du comité : Maeva Manea, vice-présidente, qui maîtrise l’anglais à la perfection pour avoir vécu vingt-cinq ans aux États-Unis. Elle a tout naturellement assuré l’accueil des visiteurs au micro. La prochaine étape consistera donc à organiser des cours d’anglais pour permettre aux exposants de gagner en assurance pour leurs ventes.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 20 Octobre 2024 à 16:04 | Lu 718 fois