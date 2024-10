Nouveau codeshare entre Air Tahiti Nui et Air Rarotonga

Tahiti, le 24 octobre 2024 - Air Tahiti Nui et Air Rarotonga ont annoncé un nouveau partenariat en "codeshare" qui améliorera les liaisons aériennes entre les États-Unis et les îles Cook via la Polynésie française.





Tandis qu'un "gros partenaire international" mystère doit entrer au capital d'Air Tahiti Nui, "dans les trois mois qui viennent" selon le président Moetai Brotherson, on apprend, via "travel weekly" (LA référence en termes de sources d'informations fiables depuis plus de 60 ans pour les professionnels du voyage), un nouveau partenariat entre la compagnie au tiare et Air Rarotonga.

Ce partenariat stratégique offrira aux passagers une plus grande flexibilité, des options d'itinéraires élargies et des correspondances pratiques entre les îles Cook et la Polynésie.



Dans le cadre de ce nouvel accord, Air Tahiti Nui utilisera son code "TN" sur certains vols d'Air Rarotonga, tandis qu'Air Rarotonga utilisera son code "GZ" sur les vols d'Air Tahiti Nui, ce qui permettra aux passagers de réserver un seul billet et de bénéficier de transferts plus aisés entre Papeete, Rarotonga et au-delà.



"Nous sommes ravis de nous associer à Air Rarotonga pour enrichir les expériences de voyage dans le Pacifique", a déclaré Mathieu Bechonnet, directeur général d'Air Tahiti Nui, toujours selon "travel weekly". "En travaillant ensemble, nous nous assurons que les visiteurs et les résidents peuvent explorer la beauté naturelle et les cultures vibrantes de Tahiti et des îles Cook avec plus de facilité et de flexibilité", a ajouté le numéro 2 d'ATN.



"Ce partenariat représente une avancée significative dans l'amélioration de l'accès entre nos deux nations insulaires", a déclaré Ewan Smith, directeur général d'Air Rarotonga, compagnie qui assure des liaisons régulières entre les îles Cook et propose des vols charters dans tout le Pacifique Sud. "Nous sommes impatients d'offrir plus d'options de vols à nos passagers et de renforcer les liens entre les îles Cook et la Polynésie française".



Principaux avantages de l'accord de codeshare



Ce partenariat va permettre aux voyageurs d'accéder plus facilement à plusieurs îles des îles Cook et de la Polynésie française, grâce à des correspondances pratiques via des plateformes majeures telles que l'aéroport international Faa'a et l'aéroport international de Rarotonga.



Autre avantage, les passagers vont pouvoir désormais réserver leur voyage avec un seul billet, ce qui simplifie leur expérience de voyage, de l'enregistrement à la manutention des bagages, jusqu'aux correspondances entre les réseaux des deux transporteurs.

Enfin, les voyageurs bénéficieront d'horaires de vol coordonnés, ce qui leur offrira davantage d'options et réduira les temps d'attente pour les vols de correspondance. Les voyageurs fréquents des deux compagnies pourront aussi accumuler et échanger des miles grâce aux programmes de fidélisation.



Les vols en partage de code peuvent être réservés dès maintenant.

Rédigé par La rédaction, avec travel weekly. le Jeudi 24 Octobre 2024 à 17:00 | Lu 472 fois