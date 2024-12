Normandie: 18 migrants secourus à Dieppe

Rennes, France | AFP | vendredi 27/12/2024 - Les secours en mer ont porté assistance vendredi matin à 18 migrants "à bord d'une embarcation précaire" en face du port de Dieppe, a annoncé la préfecture de Seine-Maritime.



Une fois à Dieppe, "les migrants ont été pris en charge par un dispositif du SDIS de la Seine-Maritime et de la Croix-Rouge, assurant un bilan de santé et une distribution de vêtements" dans un gymnase mis à disposition par la ville, précise la préfecture dans un communiqué.



Il s'agit de 17 Syriens et d'un Libyen, dont trois mineurs, a précisé la préfecture à l'AFP.



Un examen des situations administratives a été mené "au cas par cas", "pour réserver les suites appropriées" et "les patrouilles locales vont être renforcées pour accroître la prévention et la capacité de réaction face à ces situations", poursuit la préfecture.