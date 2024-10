Nombre record de cas de tuberculose diagnostiqués en 2023, selon l'OMS

Genève, Suisse | AFP | mercredi 30/10/2024 -Un nombre record de 8,2 millions de nouveaux cas de tuberculose ont été recensés dans le monde en 2023, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré depuis que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a commencé son suivi de cette maladie infectueuse en 1995, a indiqué cette agence des Nations unies dans un rapport rendu public mardi.



Le nombre de décès liés à la tuberculose a connu une baisse, passant de 1,32 million en 2022 à 1,25 millions en 2023, mais le nombre total de personnes ayant contracté la maladie est passé de 7,5 millions de nouveaux cas signalés en 2022 à 8,2 millions en 2023.



En outre, tous les nouveaux cas n'ont pas été diagnostiqués, l'OMS estimant que quelque 10,8 millions de personnes ont en fait contracté la tuberculose en 2023.



"Le fait que la tuberculose continue d'atteindre et de tuer autant de personnes est un scandale, alors que nous disposons des outils nécessaires pour la prévenir, la détecter et la traiter", a déclaré le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.



L'OMS "exhorte tous les pays à tenir les engagements concrets qu'ils ont pris pour élargir l'utilisation de ces outils et mettre fin à la tuberculose", a ajouté M. Tedros.



Dans son rapport sur la tuberculose dans le monde, l'OMS met l'accent sur les difficultés persistantes comme le sous-financement.



L'augmentation des cas de tuberculose entre 2022 et 2023 reflète la croissance de la population mondiale, relève le rapport.



En 2023, le taux d'incidence de la tuberculose était de 134 nouveaux cas pour 100.000 habitants, soit une augmentation de 0,2 % par rapport à 2022.



La maladie affecte d'une manière disproportionnée les populations dans une trentaine de pays fortement touchés.



Cinq pays, l'Inde, l'Indonésie, la Chine, les Philippines et le Pakistan, représentent ensemble plus de la moitié de la prévalence de la maladie dans le monde, plus d'un quart des cas ayant été recensés en Inde.



Selon, le rapport, 55% des malades ayant contracté la maladie étaient des hommes, 33% des femmes, et 12% des enfants et des adolescents.



Un nombre significatif de nouveaux cas sont attribuables à cinq facteurs de risque majeurs, selon l'OMS: la dénutrition, une contamination par le virus du sida VIH, les pathologies dues à la consommation d'alcool, le diabète et notamment chez les hommes, le tabagisme.



L'OMS s'alarme également de la baisse conséquente du financement mondial de la prévention et du traitement de la tuberculose.



Seuls 5,7 milliards de dollars, sur un objectif initial de 22 milliards de dollars, étaient disponibles en 2023 pour le financement annuel de la lutte contre la maladie dans le monde.



"En 2023, la tuberculose est redevenue la maladie infectueuse causant le plus de décès dans le monde", après avoir été pendant trois ans supplantée par le Covid-19 en tant que maladie contagieuse la plus mortifère, souligne l'OMS.