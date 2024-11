Noera i Papara, que les fêtes commencent !

Tahiti, le 22 novembre 2024 – Dès ce vendredi soir, et jusqu'au dimanche 22 décembre, les forains de Papara jouent les prolongations en rouvrant leurs baraques et manèges. De nombreuses animations sont également au programme.





Le “Noera i Papara” est inauguré ce vendredi soir avec un défilé et des feux d’artifice ; une première pour la commune en cette période de fin d’année. “Suite au succès du Tiurai en juillet et août, la mairie nous a proposé de reprendre du service pour Noël. On a été autorisés à maintenir nos structures sur place, et on a directement enchaîné sur les préparatifs et les levées de fonds”, explique Vainani Bourne-Ah Scha, présidente de l’association Heiva Rau i Papara, en charge de l’organisation de l’événement en partenariat avec la commune.



Un mois d’animations

Entre restauration, jeux et manèges, une trentaine de familles de forains sont au rendez-vous pour dynamiser le secteur, tant d’un point de vue social qu’économique. Des rencontres sportives ouvertes à tous sont au programme, qui comporte plusieurs temps forts. “On a lancé un appel aux exposants pour le marché de Noël. On a prévu trois soirées pour le Noël des enfants des quartiers. On a lancé un concours de sapins et on a fait appel à un Père Noël, avec son traîneau et un photographe”, détaille Vainani Bourne-Ah Scha, pour donner un aperçu de ce mois de festivités, qui s’achèvera par une parade.



Une invitation a également été lancée aux communes voisines pour participer aux concours de danses modernes et traditionnelles. Si la fréquentation est concluante, ce second rendez-vous annuel pourrait être pérennisé.



Infos pratiques Noera i Papara, du vendredi 22 novembre au dimanche 22 décembre, au stade Hotu Maru, derrière la mairie. Retrouvez le programme détaillé sur la page Facebook Noera i Papara



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 22 Novembre 2024 à 18:06 | Lu 539 fois