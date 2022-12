Noël sous toutes ses formes à Mangareva  

Mangareva, le 12 Décembre 2022 – Le Noël pour tous, organisé chaque année par la commune des Gambier, était cette fois agrémenté d'autres festivités. Ainsi, toute la population a pu se divertir sur plusieurs jours avec notamment la fête de l'école et le tout premier salon de Noël mangarévien.



Comme chaque année, la commune des Gambier, en partenariat avec le comité des fêtes, a organisé le Noël pour tous. Un événement qui permet à tous les enfants de l'île de recevoir un cadeau. Vendredi matin, ils ont donc eu la chance d'avoir la visite du Père Noël. Appelés tour à tour par leur année de naissance, ils sont venus récupérer, seul ou accompagné de leurs parents pour les plus intimidés, leur précieux présent et même repartir avec une photo souvenir.



Cette année, l'événement était complété par d'autres festivités. Elles ont commencé jeudi avec la fête de l'école primaire Maputeoa. Samedi, place au tout premier salon de Noël des Gambier, certes modeste avec 12 exposants présents, des stands de restauration et un marché aux puces. L'une des exposantes était ravie de cette nouveauté : “C’est bien qu'enfin des journées comme ça soient organisées, pour nous permettre de vendre. Ça se fait partout, nous devons aussi nous mettre à la page !”. Le marché était agrémenté de multiples activités proposées par le comité des fêtes avec notamment un concours de dessin sur le thème de Noël, des tournois sportifs de futsal et volley-ball et des activités de bouées pour les plus jeunes. À la clé de nombreux lots et cadeaux ont été distribués.



Comme le confirme le comité, le but est de “proposer des activités pour toute la population, pour les petits et grands pour passer de bons moments en famille.” Sa présidente Iolanie se réjouit d'un bilan très positif : “Tous les enfants de tout le village ont pu recevoir leurs cadeaux et voir le Père Noël ! La commune a aussi offert un repas à toute la population et lors de la journée de samedi, les enfants ont aussi pu gagner des lots et rentrer avec d’autres surprises. Je souhaite remercier tous les agents de la commune ainsi que tous les enfants d’avoir participé et d’avoir rendu cette action possible.”



Même enthousiasme du côté des enfants, reconnaissants d'avoir bénéficié de ces animations. C'est le cas de Tematatini, 12 ans : “La journée s’est bien passée, avec mes amis nous avons pu faire du sport et gagner le tournoi de futsal. C’est dommage que ça ne dure qu'un jour !”