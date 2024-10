Nivee accueille le Biovator de Mataiea

Tahiti le 22 octobre 2024 – Le Biovator doit quitter Mataiea pour s’installer à Nivee “loin de toute habitation” pour ne plus déranger le voisinage avec les nuisances olfactives. Problème : les professionnels sur place sont inquiets et font état d’un “risque de pollution à la dioxine” que pourrait contenir le compost. Ils déplorent aussi que de récents travaux sur place soient désormais sans intérêt avec l’implantation de ce système.



Depuis 2016, la Direction de l’environnement (Diren) est affectataire de plus de 68 hectares à Nivee Iti, Nivee Rahi et Vaionone à Papenoo. Une affectation destinée principalement à “la gestion, l'entretien et l'exploitation d'un incinérateur, d'un centre d'enfouissement technique (CET) de catégorie 1 ainsi qu'à la gestion du site”. En effet, pendant plusieurs années Nivee a surtout servi à incinérer les déchets d’activités de soins à risques infectieux (Dasri) du Centre hospitalier de Taaone.



Le président du Pays, Moetai Brotherson, a modifié récemment cette affectation en y ajoutant “l’exploitation d’unités de traitement et de valorisation des déchets”.

Nivee pour “traiter et gérer tous types de déchets” La modification de cet arrêté pose question chez certains professionnels riverains car elle semble avoir été faite pour la société TNB Water and Compost, propriétaire du Biovator dirigée par Nicolas Bono. Rappelons que cet “éco digesteur” a été inauguré en novembre dernier à Mataiea, à plus d’une centaine de mètres du collège Tinomana Ebb. Cet appareil transforme les déchets de poissons, ou les restes de nourriture en compost. Sauf que les nuisances olfactives, ont commencé à déranger les résidents du lotissement Atimaono et ont vite été dénoncés par l’Association des parents d’élèves du collège Tinomana Ebb.



Interrogé à ce sujet, le ministre de l’Environnement, Taivini Teai, précise que cette modification permettra à d’autres entreprises de “s‘y installer […]. Nivee doit avoir comme finalité de traiter et de gérer tous types de déchets comme ceux émanant d’entreprises privées, ou de nos services publics”, explique le ministre. Il assure également que cet arrêté devrait être “élargi […] à d’autres activités” pour “tous types d’entreprise” dans un cadre de “traitement ou de valorisation de déchets”.

Inquiétude sur la dioxine Le Pays avait promis à l’APE et aux habitants de Atimaono de régler ce problème, et il était question de déplacer le biovator à Paihoro, au Port autonome ou sur plateau de Taravao. Finalement ces options “ne convenaient pas à la société car cela rallongeait le kilométrage” pour acheminer les matières. En outre, “les associations environnementales du plateau ne souhaitaient pas que ce projet y soit installé […]”, indique aussi Taivini Teai pour qui “immanquablement le site de Nivee est le site le plus approprié : Il est loin de toute habitation, c’est un terrain acquis par le Pays justement pour le traitement et la gestion de nos déchets”.



Mais les professionnels à Nivee font état d’un “risque de pollution à la dioxine et son compost risque de ne pas être bon car pendant plusieurs années il y a eu beaucoup d’incinération à Nivee. Il y a eu aussi beaucoup de vent et des particules ont pu s’envoler”, estiment certains d’entre eux.



Le ministre de l’Environnement se veut pourtant rassurant et affirme que l’appareillage“ n’est pas dans une promiscuité et les traitements ne se font pas tous au même endroit. Donc parler de contamination, au vu de la surface de Nivee, de sa géographie où il y a plusieurs petits vallons qui séparent les traitements les uns des autres, c’est prendre un raccourci”. Il ajoute que la société TNB Water and Compost fait “régulièrement des analyses pour une confirmation en teneur d’azote, et teneur de composé métallique”.

“Tout cet argent est parti en fumée” Plus encore, les détracteurs du projet assurent que depuis 2018 des travaux de démantèlement de certaines installations vieillissantes ont été effectués pour laisser place à de nouveaux équipements. Il était même question d’nstaller à Nivee un Centre d’enfouissement technique “avec éventuellement un transfert de ce qui a été enfoui sur le site de Paihoro”, précise le ministre. Des travaux qui auraient de fait été réalisés à perte : “Ce sont plusieurs millions que le Pays a investi dans les études d’impacts. Et en un claquement de doigt tout ce travail et cet argent est parti en fumée”, estime-t-on sur place.



Le ministre de l’Environnement,Taivini Teai, affirme de plus que les volumes qu’envisage de traiter la société TNB Water and Compost à Nivee ne nécessitent pas un classement en ICPE [Installations classées pour la protection de l'environnement, NDLR]. “Cette demande est faite pour un traitement qui dépasse les plus d’une tonne de déchets de poissons par jour”, indique Taivini Teai. Selon le ministre, TNB Water and Compost traite actuellement trois cents kilos quotidiennement. “Si jamais elle devait augmenter son volume, une demande d’ICPE devrait être faite. Tous ces points-là sont déjà vus avec la société et la Diren”, souligne-t-il aussi



Pour l’heure, avant que le projet ne voit le jour à Nivee, une convention doit encore être établie entre le Pays et la société TNB Water and Compost pour déterminer “les obligations des parties, en particulier la durée de la location et le prix, les obligations de sécurisation du site”.

